GF16, coccole e carezze tra Daniele e Taylor Mega: “L’ormone gli sta partendo”. Sta nascendo una nuova coppia all’interno della Casa più spiata d’Italia?

Taylor Mega ha letteralmente sconvolto gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello. La sexy influencer ha fatto il suo ingresso nel reality lunedì scorso. E da quel momento, in casa regna il caos. La prima ad aver reagito non proprio benissimo alla vista della new entry è stata Francesca De Andrè, gelosa del suo Gennaro. Il napoletano, infatti, aveva più volte espresso la sua passione per la bionda Taylor. Ma, a quanto pare, Gennaro non è l’unico ad aver subito il fascino dell’influencer. La ragazza infatti è sempre più vicina a Daniele, e c’è chi giura che il veronese stia perdendo la testa per la modella. Scopriamo qualcosa in più.

GF 16, nuovo flirt tra Daniele e Taylor Mega?

La bellezza di Taylor Mega è indiscutibile. Lo sanno bene i ragazzi del Grande Fratello, che lunedì si sono visti piombare davanti la modella in tutto il suo splendore. Ma se le ragazze l’hanno accolta con non poca preoccupazione, i ragazzi sembravano essere più che felici. Gennaro aveva già espresso la sua ammirazione per l’influencer, che però nelle ultime ore è sempre più vicina a un altro concorrente. Si tratta di Daniele Dal Moro, il veronese di cui Martina Nasoni si è invaghita. E chissà quest’ultima come reagirà a questo strano legame che sta nascendo tra Daniele e Taylor. I due passano sempre più tempo insieme, giocano, scherzano ma non solo: pare che tra i due ci siano state anche molte coccole, abbracci e carezze piuttosto intime. Insomma, un rapporto che sembra andare oltre la semplice amicizia. Anche se, il rapporto con la Vignali lo dimostra, Daniele è un ragazzo molto affettuoso con tutte le sue amiche. Ma i concorrenti non sembrano avere dubbi: a Daniele piace Taylor, e anche molto! “Lei ci gioca da stamattina, secondo me l’ormone gli sta partendo”, rivela Gennaro ad Enrico durante una chiacchierata. Per molti inquilini della Casa, a breve nascerà un nuovo flirt! Come reagirà Martina? Non ci resta che attendere le ultime news!