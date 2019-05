GF16, Cristiano Malgioglio attacca ancora Francesca De André con un ironico post su Instagram: “Aiutatemi a capirla”. Solo elogi invece per un’altra concorrente del reality.

Francesca De André è sicuramente uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Se da un lato, infatti, la nipote del grande Faber raccoglie numerosi consensi e commenti positivi, tanti sono anche quelli che non la amano particolarmente. Tra questi, in prima linea, c’è Cristiano Malgioglio, opinionista del programma insieme a Iva Zanicchi, che non perde mai occasione di criticarla. Dopo i duri scontri avvenuti in diretta con Francesca, il cantautore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un fotomontaggio ironico che riguarda proprio la concorrente del GF.

Le parole di Cristiano Malgioglio su Francesca De André

Cristiano Malgioglio e Francesca De Andrè non vanno affatto d’accordo, e questa è una cosa chiara a tutti. Poche ore fa l’opinionista del Grande Fratello ha voluto nuovamente ribadire il suo pensiero sulla ragazza e lo ha fatto attraverso un post su Instagram, in cui si vede un fotomontaggio di Francesca con in mano la statuetta degli Oscar. Inequivocabile la didascalia: “Aiutatemi a capire questa donna”, scrive Malgioglio. Il cantante e showman ha chiesto ai suoi followers un parere sulla concorrente del GF, visto che in tanti probabilmente gli scrivono messaggi su di lei. E’ stato infatti proprio uno dei sostenitori di Cristiano a inviargli l’ironico fotomontaggio di Francesca con l’Oscar.

GF16, Malgioglio e la stima nei confronti di Serena Rutelli

Nel post su Instagram in cui Cristiano Malgioglio chiede ai fan di esprimere un parere su Francesca De André per aiutarlo magari a capirla di più, l’opinionista del GF ha voluto anche ribadire la sua stima per Serena Rutelli e il suo dispiacere per l’eliminazione dal programma della figlia adottiva di Barbara Palombelli. “Serena è una ragazza meravigliosa”, ha scritto Malgioglio, che ha ricordato il passato doloroso della ragazza, sottolineandone l’educazione e i modi gentili.

