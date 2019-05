GF16, Michael Terlizzi in lacrime a due settimane dalla fine del programma: lungo sfogo del giovane con Kikò Nalli e interviene anche Cristian Imparato.

Michael Terlizzi è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Il figlio dell’ex pugile Franco Terlizzi si è fatto conoscere fin dall’inizio per il suo animo gentile e per la sua grande fragilità, dovuta sicuramente al problema al braccio che ha avuto da bambino e più in generale al suo essere alla continua ricerca di affetto e consensi. Negli ultimi giorni, però, la sensibilità di Michael è venuta fuori ancora di più e il ragazzo sta vivendo una profonda crisi interiore, della quale ha parlato in particolare con il suo compagno d’avventura e ormai amico, Kikò Nalli.

GF16, il lungo sfogo di Michael Terlizzi con Kikò

Michael Terlizzi sta vivendo dei giorni difficili all’interno della casa e ad ascoltare i suoi sfoghi è stato in particolare Kikò Nalli: “Non sono un frignone, non so che mi stia succedendo – ha detto Michael tra le lacrime – ma mi manca la mia famiglia. Mi sento schiacciato”. Evidentemente il ragazzo comincia a sentire il peso della lontananza da casa e soprattutto soffre lo stare chiuso nella casa da ormai due mesi. Forte la reazione di Kikò, che per spronare il suo amico è stato anche duro: “Non posso compatirti, altrimenti rimani giù, invece ti devi riprendere” gli ha detto l’ex marito di Tina Copollari, che in confessionale ha parlato dell’affetto che prova per Michael e di quanto sia triste all’idea che il suo amico non riesca a far uscire quanto di bello ha dentro.

Il commento di Cristian Imparato alle lacrime di Michael

Il momento di crisi che Michael Terlizzi sta vivendo nella casa del Grande Fratello è arrivato anche alle orecchie di Cristian Imparato, ex concorrente del reality e grande amico di Michael, nonostante i litigi con lui sulla sua presunta omosessualità. Anche se da lontano, Cristian ha voluto far sentire la sua vicinanza a Michael con un post su Instagram, nel quale gli ha inviato un pensiero, ora che manca poco alla fine: “Manchi, M. Non voglio più vedere le tue lacrime”.

