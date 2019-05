Giulia Provvedi su Instagram scopre il lato B: followers incantati.

Le sorelle Provvedi incantano sempre i loro fan con i loro scatti provocanti: questa volta a far alzare la temperatura al popolo di Instagram è stata Giulia Provvedi. La gemella bionda ha pubblicato uno scatto in cui mette in bella mostra il lato B. Nonostante il suo essere così sensuale sui social, è innamoratissima del suo fidanzato calciatore, Pierluigi Gollini e neanche qualche voce su un presunto tradimento, girata mentre la giovane di Modena era nella Casa del Grande Fratello, li ha fatti separare. Vediamo come ha provato a far ingelosire il suo fidanzato la bella Giulia tramite Instagram.

Giulia Provvedi su Instagram scopre il lato B: followers incantati

Sguardo seducente e fisico mozzafiato: Giulia Provvedi ha incantato i suoi followers su Instagram pubblicando uno scatto in costume, mettendo in bella mostra il suo lato b. Tantissimi infatti i commenti ricevuti: “Incantevole come sempre”, “Neanche Giotto sarebbe riuscito a farlo così perfetto”, “Sei una gioia”. Insomma, è piaciuta molto al suo pubblico.

Visualizza questo post su Instagram ☀️ 💓 Un post condiviso da LeDonatella (@ledonatellaofficial) in data: 31 Mag 2019 alle ore 9:40 PDT

La storia con Gollini

Oltre gli scatti super sexy, Giulia nel suo profilo Instagram inserisce anche dolci momenti con il suo fidanzato, Pierluigi Gollini, calciatore dell’Atalanta. Pochi giorni fa c’è stata una gara importante per la squadra di Bergamo e prima del match, la giovane di Modena ha voluto fare una dedica al suo uomo pubblicando uno scatto mentre si baciano. Le parole che scrive come didascalia sono dolcissime: Giulia parla del loro futuro e del loro amore che non finirà mai.

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!