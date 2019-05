Melissa Satta al mare, costume da urlo nel video del backstage: poi il gesto inaspettato. La showgirl ha fatto impazzire tutti con l’ultimo post di Instagram.

L’estate è alle porte. E l’arrivo della bella stagione significa solo una cosa per i nostri amici vip: mare, mare e ancora mare. Lo sa bene la bellissima Melissa Satta, che ha già inaugurato la sua personalissima estate con i suoi followers. L’ex velina infatti si è già mostrata in costume, sulla spiaggia, in un video che ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan. Un video con sorpresa finale. Un gesto, quello della Satta, che non tutti si aspettavano. Scopriamo di cosa si tratta.

Per tutte le ultime news e indiscrezioni su Melissa Satta CLICCA QUI

Melissa Satta al mare, gesto inaspettato: l’acqua è troppo fredda!

Bella, simpatica e di nuovo single da poco, Melissa Satta è la donna che ogni uomo vorrebbe avere al suo fianco. Purtroppo, però, molti devono accontentarsi di ammirarla sui social. Ma la bella Melissa è molto generosa coi suoi numerosissimi followers. Qualche ora fa, infatti, è apparso sul suo profilo un video tratto dal backstage di una campagna pubblicitaria. Un video in cui l’ex velina mora di Striscia la Notizia indossa un sensualissimo costume. Le immagini sono “hot” per via dello splendido lato B di Melissa, ma un particolare rende tutto esilarante. Date un’occhiata:

Ebbene sì, tutta la sensualità del momento, viene “rovinata” dal gesto inaspettato della showgirl. Che appena tocca l’acqua con i piedi, scappa velocemente. Il motivo? Sembra evidente che l’acqua è ancora troppo fredda per fare il bagno! Un gesto che ha divertito molto i fan della Satta, che come sempre si dimostra non solo bella ma anche simpatica e divertente. Non temere Melissa, il caldo sta per arrivare! Per la gioia dei fan, che potranno ammirare tutta la bellezza della loro beniamina in costume. Buona estate a tutti!