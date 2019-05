Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, una delle coppie più amate di Uomini e Donne, sono stati pizzicati insieme a un evento: che stia tornando la scintilla tra i due?

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono sicuramente una della coppie più amate tra quelle nate negli studi di Uomini e Donne. La loro relazione, durata meno di un anno, ha fatto innamorare moltissimi fan del programma, in particolare dopo che la coppia ha partecipato a Temptation Island Vip, uscendo più forte e unita che mai, con una romantica dichiarazione d’amore reciproca. Qualche mese dopo, però, le incomprensioni tra i due sono diventate continue e la storia ha vissuto dei momenti di alti e bassi, fino alla rottura definitiva, arrivata lo scorso febbraio. Ora, però, pizzicati insieme a un evento, i due fanno sognare ai fan un loro riavvicinamento.

Nilufar e Giordano insieme al matrimonio di Clarissa e Federico

Nilufar e Giordano hanno fatto sognare ai fan un loro eventuale ritorno di fiamma, anche se la realtà al momento è ben diversa. I due hanno partecipato in veste di invitati al matrimonio tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci, altra coppia nata a Uomini e Donne, ma non insieme, bensì separatamente. Nessun ritorno di fiamma, dunque, almeno per ora, per i due ex innamorati. Anzi, nei mesi passati si era addirittura vociferato di un approdo sul trono per il bel Giordano, ma per ora tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Tutti gli ex Uomini e Donne al matrimonio di Clarissa e Federico

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi non sono gli unici ex di Uomini e Donne ad aver partecipato al matrimonio tra Clarissa e Federico. Tanti i volti noti del programma tra gli invitati: presenti anche Vittoria Deganello, ex di Mattia Marciano nonché ‘rivale’ proprio di Nilufar durante il trono del napoletano, ma anche Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini, Marta Pasqualato, la ‘non scelta’ di Niccolò Brigante, e Camilla Mangiapelo con Riccardo Gismondi. Parata di volti noti, dunque, alle nozze da sogno dei ‘Marchesucci’, che si sono svolte in una meravigliosa tenuta a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

