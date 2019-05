Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno: Capricorno teso sul lavoro, amore in arrivo per i Pesci. Ecco l’oroscopo della prossima settimana, segno per segno.

Ci siamo. La settimana sta per terminare, e una nuova è alle porte. Siete curiosi di sapere cosa vi aspetta dal 3 al 9 giugno? Siete nel posto giusto. Scopri cosa hanno in serbo per te gli astri con l’oroscopo settimanale di Sologossip. Oltre all’oroscopo del giorno, qui potrai sapere cosa ti aspetta per tutta la settimana che è in arrivo. E, a proposito di stelle, qui potrai scoprire con quale famosa star condividi il segno zodiacale. Buona lettura!

Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno: buon umore in arrivo per i Leoncini

Lunedì 3 giugno inizierà una nuova settimana. Vuoi scoprire se è il momento giusto per prendere quella importante decisione o se è il caso di aspettare periodi migliori? Ecco cosa prevedono le stelle per il tuo segno!

ARIETE: Amici dell’Ariete una settimana altalenante per voi. Un po’ di tensione soprattutto nei giorni centrali della settimana, ma la situazione migliorerà nel week end. Sfruttate al massimo il vostro giorno fortunato, il sabato: fate come i vostri amici di segno Lady Gaga e Cesare Cremonini!

TORO: Giorni positivi per i Toro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ma la scia di positività riguarderà anche la sfera sentimentale, donando un po’ di brio alla vostra relazione. Giorno fortunato: Giovedì. Lo sapevate che sono del segno del Toro anche Fiorello e Barbara D’Urso?

GEMELLI: La Luna non vi farà passare una brillante Domenica, ma l’inizio della settimana sarà decisivo per rompere con alcune cose del passato che non vi rendono più felici. Siate determinati, come i due divi di Hollywood Johnny Depp e Angelina Jolie.

CANCRO: Settimana importante per gli amici del Cancro: vi troverete davanti a importanti decisioni. Siate ponderati e pronti ad affrontare le conseguenze delle vostre scelte. Il week end è il periodo di maggiore serenità. Amici di segno: Antonio Ricci e Fabio Volo.

LEONE: Buon umore in arrivo per i Leoncini! La settimana sarà caratterizzata da carica ed energia, che vi accompagnerà sia nel lavoro che nella vita sentimentale. Anche sul lavoro, arrivano soddisfazioni. Potete sorridere, proprio come la mitica Madonna e Roul Bova.

VERGINE: Qualche discussione potrebbe mettere in pericolo la vostra serenità. Il consiglio è riuscire a mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dallo stress. Il week end potrebbe essere decisivo per chiudere relazioni che non vi fanno più bene. Sfruttate al meglio il vostro giorno fortunato, mercoledì. Lo faranno anche Beyonce e Cameron Diaz.

BILANCIA: Un ottimo inizio settimana per gli amici della Bilancia, con lunedì e martedì caratterizzati da buon umore e voglia di socializzare. Qualche tensione a metà settimana, ma nel week end tutto tornerà a posto. Siate positivi, come i vostri amici di segno Fedez e Francesco Totti!

SCORPIONE: Il prossimo week end non sarà dei migliori per voi dello Scorpione, quindo godetevi i giorni centrali della vostra settimana: in arrivo nuove idee per voi, è il momento giusto per realizzare i vostri progetti, soprattutto sul lavoro. Tra le star dello Scorpione c’è l’esplosiva Tina Cipollari e Carlo Verdone.

SAGITTARIO: Gli amici del Sagittario possono ringraziare Mercurio che dopo un inizio settimana non perfetto, porterà via lo stressa da mercoledì in poi. Il consiglio è evitare le discussioni e ritrovare il proprio equilibrio. Fate come due miti per gli italiani, Maria De Filippi e Gianni Morandi.

CAPRICORNO: Settimana di tensione per voi, soprattutto sul lavoro. Siate bravi ad evitare le polemiche e tenete duro: nel week end tutto andrà meglio, soprattutto domenica, il vostro giorno fortunato. Godetevelo come faranno i vostri amici di segno Jim Carrey e Cristian De Sica.

ACQUARIO: Amici dell’Acquario, la settimana inizierà in modo positivo per voi, con la Luna che vi renderà di buon umore e pieni di iniziativa. Il week end è il momento giusto per fare qualche importante riflessione. Giorno fortunato: lunedì. Sfruttalo come faranno Shakira e Cristiano Ronaldo.

PESCI: Giorni romantici in arrivo per gli amici dei Pesci: l’amore coinvolgerà proprio tutti! La settimana sarà interamente positiva, ma da giovedì in poi è davvero il vostro momento. Goditelo come faranno le star col tuo stesso segno: Claudio Bisio e Matteo Salvini.