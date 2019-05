Belen Rodriguez set bollente su Instagram: l’abito è trasparente, i fan sono impazziti.

La sua bellezza lascia sempre a bocca aperta: Belen Rodriguez ha conquistato il cuore di tutti gli italiani. L’argentina iniziò la sua carriera di modella già a Buenos Aires, luogo in cui è nata: si è trasferita in Italia e continuò a svolgere la sua passione. Cominciò ad acquisire notorietà all’inizio della sua storia d’amore avuta con Marco Borriello durata qualche anno: Belen raggiunse in pochi anni una fama quasi mondiale. La sua sensualità e la sua bellezza le hanno permesso poi di approdare sullo schermo televisivo: dal giorno del suo primo programma, su Rai Tre, ad oggi, la notorietà in tv è cresciuta sempre più. Conduttrice, modella, attrice, stilista: l’argentina è ormai una delle donne più seguite in Italia. Anche il suo profilo Instagram è ricco di utenti che la seguono: oggi Belen, durante uno shooting, ha regalato delle immagini di sé molto sensuali.

Belen Rodriguez su Instagram: l’abito è trasparente, i fan sono impazziti

Belen sta posando per una linea di abiti da cerimonia, sembrerebbe da sposa. Tramite il suo profilo Instagram ha condiviso con i suoi fan alcune riprese per mostrare il suo look e la location. Non sono passati inosservati alcuni piccoli dettagli che hanno fatto aumentare la temperatura a tutto il parterre maschile. Belen indossa un vestito quasi trasparente. Stesa al sole con un espressione sensuale e rilassata: ha fatto, come sempre, innamorare tutti.

Protagonista di uno shooting bollente: le sue Instagram stories stanno facendo impazzire tutti. Oltre questo tipo di scatto, ce n’è uno in cui è mezza nuda: a coprirla sono le sue braccia.

