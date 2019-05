Rosa Perrotta ha affidato a un lungo post su Instagram i suoi pensieri prima del parto, confessando di avere molta paura di quello che la aspetta quando nascerà il piccolo Domenico.

E’ noto a tutti, ormai che Rosa Perrotta sta per diventare mamma. Ma per la prima volta in 8 mesi di gravidanza, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai fan la paura che la pervade a poche settimane dal parto. In un lungo post su Instagram, la futura moglie di Pietro Tartaglione ha dato sfogo a tutte le emozioni, anche quelle più nascoste, che in questo particolare momento della sua vita sta affrontando. “Ho paura. E’ la prima volta che lo dico a me stessa”, scrive Rosa, che racconta ai suoi followers di essersi sempre sentita forte per sé e per gli altri, di aver sempre pensato che la paura fosse per i deboli, ma di doversi ricredere oggi, che anche lei prova per la prima volta un sentimento di grande impotenza rispetto all’esperienza che sta per vivere.

Uomini e Donne, le parole di Rosa Perrotta prima del parto

Nel lungo sfogo pubblicato su Instagram, Rosa Perrotta ha parlato della sua paura del parto e soprattutto di quello che accadrà dopo. “Ho paura che tu possa non essere felice”, scrive la futura mamma, che si lascia andare anche a parole molto tenere rivolte al piccolo Domenico, nome scelto per il nascituro. La Perrotta si dice spaventata di non essere all’altezza del ruolo di madre, di non essere capace di dare al bimbo ciò di cui ha davvero bisogno, spaventata addirittura che il suo piccolo possa somigliarle troppo. In uno flusso di coscienza scritto evidentemente tutto d’un fiato, Rosa dice di sentirsi strana nel provare per la prima volta un sentimento di debolezza e impotenza, ma allo stesso tempo convinta che questa confessione possa renderla un domani ancora più forte, soprattutto dopo aver guardato per la prima volta negli occhi il suo bambino. “Devo conoscerti presto perché sarai tu la mia salvezza”, chiude.

Rosa e Pietro, gravidanza condivisa con i fan

Uno sfogo di paura, ma anche pieno di speranza, quello che Rosa Perrotta ha affidato a Instagram a poche settimane dalla nascita del piccolo Domenico. Del resto, l’ex tronista ha sempre condiviso con i suoi fan tutte le emozioni della gravidanza, a cominciare dal primo annuncio dato in diretta a Domenica Live, continuando poi con la notizia del sesso del nascituro, che Rosa ha svelato a Pietro ancora una volta negli studi di Barbara D’Urso, facendolo entrare bendato in una stanza piena di palloncini azzurri. Insomma, un lieto evento che dall’inizio i due futuri genitori hanno vissuto con entusiasmo, ma che ora, alla vigilia del parto, comincia anche a portare un po’ di sana e naturale paura.

Ecco il post che Rosa ha condiviso su Instagram:

F.S.

Per rimanere sempre aggiornato sulle notizie e le curiosità sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI