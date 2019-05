Scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne: le parole su Manuel Galiano. La tronista commenta così la sua scelta andata in onda venerdì 31 maggio.

Giulia Cavaglia è stata l’ultima tronista di Uomini e Donne di questa stagione a scegliere il corteggiatore che più le ha rubato il cuore. In particolare la scelta, andata in onda oggi 31 maggio 2019 era tra Manuel e Giulio con i quali ha avuto un rapporto molto intenso e profondo durante il percorso a Uomini e Donne. Due ragazzi molto diversi l’uno dall’altro. Giulio è quello più aggressivo e duro, mentre Manuel è più dolce.

Alla fine, la scelta di Giulia Cavaglia è ricaduta su Manuel Galiano. E la bella tronista ha commentato la sua scelta con delle parole molto toccanti.

Scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne: le parole su Manuel Galiano

Giulia, prima di comunicare a Manuel che sarebbe stato la sua scelta, ha ripercorso i momenti più belli trascorsi con lui. Ha spiegato che invitarlo a casa sua è stato un gesto importante e carico di significato perché è l’unico posto dove si sente libera di essere vulnerabile e ha deciso di abbattere tutte le barriere con lui e credere in questo nuovo amore.

“Finalmente sei mia” ha commentato Manuel mentre una pioggia di petali rossi cadeva sulla nuova coppia.

Giulia ha spiegato poi di non aver scelto Giulio perché per lui prova solo chimica e attrazione fisica:

“Ho voglia di averti fisicamente ma quando mi guardo dentro non riesco a pensarti in un altro modo. Non riesco a vederti in un modo che non sia chimica. Non riesco a sentirti dentro, a vederti nella mia vita. Secondo me sono io che non sono la persona giusta per te“.

Giulio non ha preso benissimo la scelta della tronista e si rammarica di aver dato tutto durante questo percorso, ma preferisce non fare scenate.