Scelta Giulia Cavaglia Uomini e Donne: chi ha voluto come compagno della sua vita.

L’ultima tronista di Uomini e Donne che deve scegliere il compagno della sua vita è Giulia Cavaglia. La bella torinese durante la sua permanenza nel programma di Maria De Filippi si è particolarmente legata a due corteggiatori con i quali ha avuto un rapporto intenso e molto profondo anche a livello fisico con baci e abbracci. Oggi, 31 maggio 2019, va in onda in diretta la scelta di Giulia Cavaglia tra Manuel e Giulio e il pubblico a casa si chiede chi sarà il fortunato.

Chi ha scelto Giulia Cavaglia

La puntata di oggi 31 maggio 2019 va in onda in diretta e quindi la scelta di Giulia sarà senza spoiler o anticipazioni. I troni di Uomini e Donne quest’anno saranno tutti terminati in diretta per un’emozione ancora più vera e viva.

Manuel o Giulio? Chi è la scelta di Giulia Cavaglia

La tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglia è arrivata alla scelta con due ragazzi molto diversi l’uno dall’altro. Se da una parte infatti Giulio è molto più mascolino e duro, con anche dei guizzi di romanticismo, dall’altra parte Manuel è come un pelouche da abbracciare e coccolare. Giovane e dolcissimo uno, aggressivo e affascinante l’altro. La Cavaglia si trova ad un bel bivio e pare che anche nella villa ci siano stati un po’ di alti e bassi tra lei e i corteggiatori, cosa che, manco a dirlo ha confuso ancora di più la tronista di Uomini e Donne. Per sapere quindi chi sarà la sua scelta dovremo aspettare la messa in onda della diretta di oggi, 31 maggio 2019 e alle 14.45 vedremo l’ultima scelta del programma di Uomini e Donne che con oggi chiude i battenti per poi riaprire a settembre. Almeno per quanto riguarda il trono classico. Pare infatti che nella prossima settimana vedremo ancora qualche puntata conclusiva del Trono Over di Uomini e Donne per salutare anche i protagonisti di questa seconda parte del programma.

