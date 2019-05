Silvia Provvedi ha lasciato i suoi fan a bocca aperta con una foto su Instagram in cui è di spalle con un costume strettissimo…

Silvia Provvedi, gemella di Giulia, sta letteralmente incantando i suoi followers su Instagram con delle pose pazzesche nelle meravigliose acque delle Seychelles. L’ultima foto che ha caricato la ritrae di spalle, con un costume abbastanza striminzito che non lascia molto spazio all’immaginazione. Color verde… non bottiglia e neanche smeraldo, ma che va molto d’accordo con quello dell’acqua del mare. “Paradise”, scrive Silvia nel post, per lasciare che i suoi fan immaginino lo spettacolo meraviglioso in cui si trova.

Giulia e Silvia Provvedi: le inimitabili gemelle

Provate ad imitarle. Sarebbe difficile. Le due gemelle, che insieme compongono il duo musicale de Le Donatella, sono sempre sulla cresta dell’onda perché hanno saputo farsi apprezzare ed amare da un pubblico che diventa sempre più grande. Adesso, hanno partecipato al programma condotto da Michelle Hunziker e con J-Ax, All Together Now. Ma in precedenza hanno già partecipato a diversi reality come L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello Vip. I telespettatori sono letteralmente pazzi di questo duo molto ‘frizzante’.

Instagram ai loro piedi

Un milione di followers. Ebbene, sì, Giulia e Silvia Provvedi raggruppano sul loro profilo (in comune) una cifra a sei zeri di fan che le seguono in ogni aggiornamento. Ultimamente, abbiamo anche riportato in un articolo la foto in cui le si vede molto giovani, diversi anni fa. Erano praticamente irriconoscibili e con i capelli molto più lunghi.

E’ anche grazie al loro pubblico di Instagram che sono riuscite ad avere un enorme successo con il loro singolo appena lanciato: “Scusami ma esco”. Si sono esibite con grande impegno in un video che vedremo sicuramente sulla maggior parte dei lidi italiani questa estate. Sempre ammesso che le condizioni meteo ce ne diano l’occasione.