Ospite della puntata odierna di Storie Italiane, show di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, è Emanuela Folliero che si lascia andare ad una confessione.

Anche oggi, venerdì 31 Maggio, è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane. Anche per questa settimana, infatti, il famoso show di Rai Uno, condotto da Eleonora Daniele, ha tenuto compagnia milioni di telespettatori italiani. Come ogni puntata, anche l’appuntamento odierno è stato ricco di servizi davvero imperdibili. Ampio spazio alla cronaca nera. E non solo. Ospite, però, della puntata di oggi è stata Emanuela Folliero, la famosa signorina ‘buonasera’ di Retequattro. La quale si è lasciata andare ad una sorprendente confessione con la padrona di casa. Ma vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni. E il suo racconto.

Storie Italiane, Emanuela Folliero confessa: “Sono stata truffata”

Il ‘caso Pamela Prati’ continua a far parlare ancora. Nella puntata odierna di Storie Italiane, infatti, non soltanto si è parlato ancora della questione con alcune testimonianze dell’imprenditore Di Carlo, uomo spacciato per Marco Caltagirone. Ma si è anche ampiamente parlato delle truffe del web. Testimone di questo è, appunto, Emanuela Folliero. La famosa conduttrice televisiva, infatti, ha confessato alla padrona di casa de Le Storie Italiane di essere stata truffata sul web da una donna che si spacciava di essere Pierce Brosnan, attore di 007. Con questo finto profilo social, infatti, la donna in questione avrebbe contattato la Folliero, dal momento che gli avrebbe ricordato sua moglie Cassandra, per chiederle aiuto. Fortunatamente, però, la truffa non è andata a buon fine. Emanuela, infatti, avendo amici che si interessano di determinate cose, ha scoperto che era tutta una beffa. “Si è scoperto che era una donna italiana già incriminata per truffa e raggiri”, conclude Emanuela.