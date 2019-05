Grande Fratello, con l’ingresso di Taylor Mega si è scatenato un putiferio: Gennaro Lillio e Francesca De André, infatti…

Clima infuocato al Grande Fratello dopo l’ingresso di Taylor Mega nella casa. Come abbiamo già scritto, Gennaro Lillio e Taylor sono stati ammanettati affinché trascorressero un po’ più di tempo insieme. Delle manette rosa, con tanto di peluche. Insomma, non sarà certamente stato un sacrificio per il ragazzo napoletano stare un po’ di più con Taylor. Anche solo per conoscerla meglio. Intanto, però, Francesca De André non ha reagito proprio benissimo alla decisione del Grande Fratello di tenerli così… legati.

Grande Fratello: Gennaro e Taylor Mega troppo vicini, putiferio!

Francesca De André si scatena. Beh, si potrebbe pensare alla classica reazione di una donna gelosa. Ma, a detta di Gennaro, pare proprio che la De André abbia esagerato. La litigata è stata di quelle forti, furiose. “Non dire che sembro uno che non ha mai visto una donna, io ho 28 anni, non 16”, le dice Gennaro. “Tu quando ti arrabbi vedi cose che non esistono”, continua.

Insomma, se l’intento del Grande Fratello era quello di mettere un po’ di pepe tra Francesca e Gennaro… missione compiuta! Gli autori ci sono riusciti benissimo. In effetti, ora che Francesca ha finalmente capito (?) che del suo ragazzo non si può più fidare, poteva godersi il ‘suo’ Gennaro. E invece? Invece arriva Taylor Mega a guastare la festa. Beh, una come Taylor non passa inosservata e per Gennaro e gli altri ‘maschi’ della casa non sarà stato facile restar calmi. Al suo ingresso nella casa, sembravano tutti molto, ma veramente molto eccitati. E poi? Beh, per ora, soltanto una litigata tra Francesca e Gennaro e niente più. Taylor gli è rimasta appiccicata perché il Grande Fratello li ha ammanettati, cosa avrebbe potuto fare?