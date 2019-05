L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Alessia Cammarota ha pubblicata una fantastica foto in intimo su Instagram: impossibile non notare quel tatuaggio.

È stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più apprezzate. Alessia Cammarota, di origini napoletane, ha trovato in quegli studi televisivi l’amore della sua vita. Già pochi anni prima, la bella estetista aveva partecipato al programma, in qualità di corteggiatrice di Francesco Monte. Dopo, però, essere stata ‘scartata’ dal tarantino, Alessia si è buttata a capofitto in Aldo Palmieri. Il loro è stato un percorso abbastanza travagliato. Il siciliano non credeva affatto alla trasparenza di Alessia. Fortunatamente, però, tutto bene è quel che finisce bene. La coppia, infatti, è sposata da ben quattro anni. Ed ha due fantastici bambini.

Uomini e Donne, Alessia Cammarota bollente su Instagram: la foto conquista tutti

Sono passati tanti anni dal suo debutto televisivo, eppure Alessia Cammarota è sempre bellissima. Certo, ci sono stati alcuni cambiamenti. Un po’ dovuti dall’avanzare del tempo. E un po’ dovuti, come dichiarato da lei stessa, alla chirurgia estetica. Tuttavia, però, Alessia è sempre fantastica. Il suo fisico è rimasto sempre lo stesso. Nonostante due gravidanze e due parti, la giovane Cammarota vanta delle forme fisiche davvero pazzesche. Si intravedono chiaramente in questa magnifica foto postata su Instagram. Nello scatto in questione, riproposta in alto, la bella napoletana si mostra in intimo. Impossibile non notare, però, oltre che la sua smisurata ed infinita bellezza e semplicità, il suo particolare tatuaggio. In mezzo alla sua scollatura Alessia ha, infatti, il classico ‘underboobs’. Il tatuaggio mirato ad evidenziare la bellezza e femminilità di ogni donna. E beh, i risultati con Alessia sono davvero ottimi.