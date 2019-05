Dopo la scelta a Uomini e Donne di Angela ed Alessio alcune fan hanno pensato che i due si conoscessero già, poco fa è arrivata il commento di Raffaella.

Com’è noto a tutti, in questi giorni stanno andando in onda le scelte di Uomini e Donne dei tre giovani tronisti. Se ieri, giovedì 30 Maggio, abbiamo assistito alla scelta di Andrea Zelletta. Mercoledì 29 Maggio abbiamo assistito alla scelta, invece, di Angela Nasti, la bella napoletana. Ebbene. È proprio in merito a questa scelta che alcuni fan hanno ritenuto che i due si conoscessero già. Perché? Come spiegato in un nostro recente articolo, ci sono state alcune ‘indizi’ che sembrano confermare questa tesi. Pochi istanti fa, però, è arrivata la risposta di Raffaella Mennoia, una delle autrici storiche del famoso programma di Canale 5. Vediamo nel dettaglio le sue dichiarazioni al riguardo.

Uomini e Donne, Angela conosceva già Alessio? La risposta di Raffaella

In attesa di gustarci la scelta di Giulia Cavaglia, è scoppiato un vero e proprio ‘caso’ sul web. Stando ad alcune segnalazioni, Angela Nasti ed Alessio Campoli sembrerebbe che già si conoscessero. Ci sarebbero, infatti, tantissime segnalazioni che lo confermerebbero. Ribadiamo, sono voci di corridoio. Tuttavia, però, Raffaella Mennoia, spalla destra di Maria De Filippi ed autrice del programma, ha voluto esprimere il suo parere. E così, tramite alcune Instagram stories, ha spiegato chiaramente il suo pensiero. “Basta! Siete insopportabili. Non si conoscevano Angela ed Alessio”, esordisce Raffaella. Il tatuaggio in comune, invece? E l’amico in comune? Anche per questi due ‘indizi’ la Mennoia ha la risposta pronta. “Sono coincidenze e basta!”, conclude.