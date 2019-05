Uomini e Donne, dopo la scelta di Angela Nasti, arriva l’inaspettata segnalazione da parte della pagina VeryInutilPeople.it: Angela e Alessio erano d’accordo?

Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli. La tronista napoletana, sorella dell’influencer Chiara Nasti, ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne solo due giorni fa uscendo dal programma insieme al giovane romano, preferito a Luca Daffré. Ma a poche ora dal fidanzamento ufficiale, ecco arrivare alcune segnalazioni, pubblicate sulla pagina Instagram ‘VeryInutilPeople.it’, secondo cui i due ragazzi potrebbero essersi messi d’accordo prima della trasmissione. Andiamo con ordine.

La segnalazione di VeryInutilPeople.it su Angela Nasti e Alessio: tutti gli indizi

La pagina Instagram VeryInutilPeople .it ha lanciato un’incredibile segnalazione, mettendo insieme numerosi indizi, secondo cui Angela Nasti e Alessio Campoli potrebbero essersi conosciuti già prima della loro partecipazione a Uomini e Donne, dando quindi luogo a un trono truccato. Un fan della trasmissione ha pubblicato infatti una storia con le immagini della scelta, nella quale chiamava i due ragazzi “amici miei”, cosa confermata dal fatto che entrambi lo seguono su Instagram e che ci sono foto del ragazzo in questione in compagnia del fidanzato di Chiara Nasti.

Un altro indizio che potrebbe far sorgere il dubbio della conoscenza pregressa tra i due, è il tatuaggio che entrambi hanno all’altezza del gomito destro: una palma identica, tatuata nella stessa parte del corpo. Semplice coincidenza? Potrebbe essere certamente, ma è anche vero, fa notare la pagina VeryInutilPeople.it, che nessuno dei due durante il programma ne ha fatto mai menzione, il che potrebbe far pensare a una volontà di nascondere la cosa.

Ultimo indizio portato alla luce dai fan di Uomini e Donne è una frase di Angela. La ragazza avrebbe detto ad Alessio “Ti amo tanto” subito dopo il suo sì, per poi dichiarare nella consueta intervista dopo-scelta, “Tanto ci siamo conosciuti abbastanza io e te”, prima di correggersi e specificare “Nel senso che ho capito che persona sei”. Ai fan però non è sfuggita la piccola esitazione di Angela dopo la prima frase, che aggiunta agli altri indizi, ha portato VeryInutilPeople.it a lanciare questa incredibile ipotesi. Non ci resta ora che attendere nuovi eventuali risvolti sulla vicenda.

