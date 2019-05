Valentina Vignali, dubbi sul fidanzato ma lui le fa una dedica di compleanno. La cestista si interroga sul suo fidanzato Lorenzo Orlandi.

Giornata di dubbi per Valentina Vignali che si sfoga con Francesca de Andrè. Il motivo riguarda il suo fidanzato Lorenzo Orlandi che, in questi due mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, non si è mai fatto vivo. Nessun gesto, nessuna dichiarazione, nessuna lettera per la cestista. Dunque, Valentina inizia ad interrogarsi su questo rapporto e si chiede se qualche suo atteggiamento nella casa avesse potuto infastidire il suo fidanzato. Soprattutto il suo legame con Daniele è molto forte. Quindi, Valentina si chiede se questo silenzio di Lorenzo sia legato alla sua amicizia con Daniele. Ma, proprio oggi che è il compleanno della Vignali, il suo fidanzato le ha fatto una dedica su Instagram.

Valentina ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa del Grande Fratello, lontana dalla famiglia e dal nuovo compagno Lorenzo Orlandi.

La mora ha compiuto 28 anni e ha celebrato con una bella festa organizzata per lei dal Big Brother. Ha ricevuto una lettera di auguri dalla mamma, nessun segnale però dall’uomo che ama e con cui sta insieme da qualche mese. “Non si è palesato neanche il giorno del mio compleanno. Non è successo niente”, sottolinea facendo riferimento a tutte le volte che è stata accusata di aver creato un legame che va oltre l’amicizia con Daniele.

Eppure lui le ha scritto un post su Instagram, ma lei non può saperlo:

La Vignali perde i followers su Instagram

Un’altra vicenda a cui Valentina Vignali è all’oscuro riguarda il suo profilo che sta perdendo quotidianamente un numero enorme di followers. Grazie ai dati forniti da Ninjalitics, un tool di analisi degli account Instagram, si nota che la Vignali perde circa 800 followers al giorno.

I motivi possono essere vari: il comportamento della cestista all’interno della casa non è piaciuto ai telespettatori, oppure perchè molti utenti, come si legge dai commenti lasciati sotto i post di Valentina, sono delusi dalle foto ritoccate. Un’altra ipotesi è legata al fatto che durante la permanenza nella casa, il suo profilo non è stato affidato a nessuno. Dunque, lo stato di inattività e la mancanza di contenuti possono portare a perdere un quantitativo di followers.