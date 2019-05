Anticipazioni X Factor 13: data di inizio, giudici scelti, casting e ultime news.

Lo sappiamo, manca ancora molto tempo all’inizio di X Factor 2019, ma i rumors sull’importante talent show di Sky iniziano a serpeggiare. Questo sarà un anno di grandi cambiamenti, non tanto nel format in sé, ma per quanto riguarda i giudici che vedranno l’addio di Fedez. Quando inizia XF 13? Come partecipare ai casting di X Factor? Chi sono i concorrenti e i giudici? Insomma…siete pronti per tutte le anticipazioni possibili ed immaginabili sulla nuova edizione di X Factor 2019?

Giudici X Factor 13: chi sono?

Fedez è andato via. Manuel Agnelli lo ha seguito. Lodo Guenzi in questi giorni ha dichiarato che lascia il programma. Mara Maionchi che fa? Insomma, chi sono i giudici di X Factor 2019? Tempo fa era circolata la voce che a sedersi al posto dei giudici uscenti del talent di Sky sarebbero stati Achille Lauro e Joe Bastianich. Se il trapper ha dichiarato che gli piacerebbe, ma non ha ricevuto nessuna comunicazione in merito da parte della produzione, Bastianich invece ha taciuto. Anzi, sappiamo che non farà parte della giuria di Masterchef quest’anno, forse proprio per dedicarsi a X Factor? Del resto aveva dichiarato che voleva lasciare il programma di cucina per concentrarsi sulla sua altra grande passione, la musica. Saranno loro i giudici di X Factor 13? Appena avremo novità vi aggiorneremo.

Casting X Factor 2019: come partecipare

La prima fase di casting per XF 13 è terminata il 20 maggio 2019 a Milano. Ora si procede con la seconda scrematura e quindi, a breve, i ragazzi selezionati potrebbero trovarsi davanti proprio ai giudici scelti per la nuova edizione di X Factor.

Data di Inizio X Factor 13: quando comincia?

Ci vogliono ancora parecchi mesi prima di vedere in onda su Sky Uno le prime puntate di X Factor. Il talent solitamente comincia ai primi di ottobre. Una buona data di inizio quest’anno potrebbe quindi essere giovedì 3 ottobre 2019. XF13 prosegue poi sempre fino a metà dicembre e, solitamente, l’ultima puntata va in onda intorno alla Festa dell’Immacolata.

Anticipazioni X Factor 2019: curiosità e ultime news

Per ora, per quanto riguarda X Factor 13 ancora le anticipazioni e le ultime news scarseggiano. Sappiamo che i ragazzi si sanno dando battaglia durante i casting di X Factor 2019, ma ancora non conosciamo né i nomi dei giudici né qualche interessante novità a riguardo. Ovviamente non appena sarà possibile vi daremo tutte le gustose news di cui siete alla ricerca.

(Fonte Immagini Instagram X Factor Italia)