Amici di Maria de Filippi, ex ballerina si è sposata: tutti i dettagli delle nozze. Splendido matrimonio che vede protagonista una ex concorrente di Amici.

L’ex ballerina di Amici e conduttrice del day time ha detto sì! Si tratta della bellissima Lorella Boccia che ha sposato il manager e produttore Niccolò Presta. La bella ed apprezzata conduttrice di Real Time ed il figlio dell’agente dei vip hanno iniziato il conto alla rovescia dopo tre anni di fidanzamento hanno deciso di diventare marito e moglie, dopo una bellissima proposta arrivata durante un loro viaggio in Kenya.

Oggi 1 giugno 2019 i due hanno detto sì nella Chiesa Grand Madre di Dio, a Ponte Milvio, Roma. L’aperitivo e la cena si svolgeranno in un antico casale alle porte di Roma.

Amici di Maria de Filippi, la ballerina Lorella Boccia si è sposata

Tramite alcune dichiarazioni al Corriere della Sera, la bellissima Lorella aveva già svelato che entrambi i vestiti da sposa, uno per la cerimonia in chiesa e l’altro per il taglio della torta, sarebbero stati di Blumarine di Anna Molinari. Per lo sposo invece un bellissimo abito di Roberto Cavalli.

Sui social già impazzano le prime foto che immortalano i due coniugi che appaiono più belli e felici che mai.

Tanti gli invitati “speciali”. Si sono intravisti Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, con cui Lorella conduce il daytime di Amici. E poi abbiamo intravisto anche Andrea Cerioli e Arianna! E ovviamente non mancheranno altri volti dello spettacolo, come Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini e Gianni Morandi.