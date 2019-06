Come sono stati gli Ascolti Tv di venerdì 31 Maggio? La serata sarà stata vinta da Ballando con le Stelle o Ciao Darwin? Vediamo tutti i dati auditel.

Ieri sera, venerdì 31 Maggio, sono stati trasmessi dei programmi televisivi davvero imperdibili. A partire dalla finale di Ballando con le Stelle. Fino a poi la serata dedicata agli Oscar di Ciao Darwin. Ovviamente, però, sono andati in onda altrettanti programmi davvero interessanti. Ebbene. Come saranno stati gli ascolti televisivi? E, soprattutto, quale programma sarà riuscito a prevalere sugli altri? Ciao Darwin, nonostante la puntata fosse dedicata al ‘meglio di…’, sarà riuscito a mantenere il primato? Scopriamo tutto nel dettaglio. Soffermandoci, inoltre, anche su i dati auditel di tutti gli altri programmi televisivi.

Ascolti Tv, venerdì 31 Maggio: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Come dicevamo precedentemente quindi, ieri sera sono stati programmi degli appuntamenti televisivi davvero imperdibili. Eccoli singolarmente nel dettaglio. Su Rai Uno è andata in onda la finale di Ballando con le Stelle. La coppia a trionfare in questa edizione è stata quella composta da Lasse Matberg e Sara Di Vaira. Su Rai Due, invece, il film Iron Man. Ed, infine, su Rai Tre l’esilarante commedia Smetto quando voglio. Passiamo ai programmi Mediaset. Su Rete Quattro è andata in onda una nuova puntata di Quarto Grado, lo show con Gianluigi Nuzzi. Su Canale 5, invece, Ciao Darwin, come detto prima la puntata dedicata ai momenti più belli e ai premi. Ed, infine, su Italia Uno il film Knok Knok. Ebbene. Come saranno stati, quindi, gli ascolti televisivi? Scopriamo tutto nel dettaglio. Per la finale di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha ottenuto un ascolto inaudito. Lo show di Rai Uno, infatti, ha totalizzato il 18,8% di share. Rai Due, invece, il 5,2%. Ed, infine, il film su Rai Tre il 3,7%. Niente male gli ascolti Mediaset. Quarto Grado ha totalizzato, infatti, il 6,2% di share. I Darwin di Donatello, il 16,4%. Ed, infine, il film di Italia Uno il 3,3%.