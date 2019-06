Chi è Sara di Vaira: età, carriera e vita privata della ballerina che ha vinto questa edizione di Ballando con le Stelle insieme al norvegese Lasse Matberg.

Anche questa edizione di Ballando con le Stelle è giunta al termine. Con una finale giocata fino all’ultimo respiro, a vincere il programma quest’anno sono stati Lasse Matberg e Sara Di Vaira. I due sono riusciti a battere il super favorito Ettore Bassi, nonostante l’infortunio al braccio del norvegese. La tenacia del concorrente, insieme alla classe della sua insegnate hanno evidentemente conquistato il pubblico e la giuria, portandoli alla vittoria finale. Ma vediamo nel dettaglio chi è Sara Di Vaira.

Sara Di Vaira: vita privata e Instagram della vincitrice di Ballando con le Stelle.

Sara Di Vaira ha vinto Ballando con le Stelle insieme a Lass Matberg. Per la ballerina è il primo trionfo da quando ha preso parte al programma nel 2009: tre le edizioni in cui si è classificata seconda, la sesta, l’ottava e la decima, rispettivamente con Ronn Moss, Marco Del Vecchio e Andrew Howe. Ma la vita di Sara è stata a servizio della danza fin da quando era bambina. Nata a Cecina nel 1979, ha cominciato a ballare già a 5 anni, con il sogno di seguire le orme dei suoi idoli Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Tanti i riconoscimenti ottenuti nella danza a livello regionale, prima di ottenere, nel 2006, il secondo posto nel Campionato italiano 10 balli e la terza posizione nel Campionato Europeo 10 balli e nel Campionato del Mondo.

La vita privata di Sara è scandita dall’amore per la figlia Brenda e dalla passione per il suo lavoro, come si vede dai suoi profili social. Con oltre 37mila followers, Sara è infatti molto seguita e attiva su Instagram, dove non manca mai di pubblicare foto e video in cui è a lavoro nella sua scuola di danza o negli studi di Ballando con le Stelle. La vita privata di Sara è inoltre nota al pubblico per la storia con l’ex calciatore Marco Del Vecchio, nata proprio a Ballando con le Stelle, che costò ai due la separazione con i rispettivi compagni e che si è chiusa nel 2016. Oggi la ballerina ha un compagno, che è lontano dal mondo dello spettacolo.

