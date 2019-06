Ballando con le stelle, ecco chi sono i vincitori della quattordicesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno.

La quattordicesima edizione di Ballando con Le Stelle è giunta al termine. Anche quest’anno grande successo in termini di ascolti per il programma condotto da Milly Carlucci, che come sempre ha visto esibirsi nel ballo tantissimi volti noti provenienti da mondi diversi: dalla tv, al cinema, alla politica. Tante le emozioni che anche questa edizione ha regalato al pubblico a casa, anche se non sono mancati gli screzi tra i concorrenti e la giuria, come spesso accade nei contesti di gara e competizione. Ma vediamo insieme chi si è aggiudicato la vittoria finale del programma.

Ballando con le Stelle, i nomi dei vincitori: ecco chi ha trionfato

La quattordicesima edizione di Ballando con le Stelle è arrivata al capolinea. La puntata finale ha regalato al pubblico innumerevoli emozioni, ma soprattutto due vincitori, che hanno sbaragliato la concorrenza andando contro ogni pronostico. Non sono mancati i battibecchi nel corso della gara finale, in particolare ha colpito tutti la lite avvenuta tra i concorrenti Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro con i giudici Selvaggia Lucarelli e Fabio Canini, che ha costretto Milly Carlucci a intervenire per riportare tutti al tema centrale della trasmissione, la danza.

Una serata movimentata, dunque, che si è conclusa con la finale tra Ettore Bassi e Lasse Matberg, accompagnati dalle rispettive insegnanti Milena Vukotic e Sara Di Vaira. Ed è stata proprio quest’ultima a trionfare alla fine dell’ultimo scontro, insieme al vichingo Lasse Matberg, il quale ha ottenuto il favore del pubblico nonostante il brutto infortunio al braccio, che lo ha costretto ad affrontare l’ultima performance a denti stretti, palesemente dolorante. La tenacia del bel norvegese insieme alla classe della sua insegnante hanno permesso ai due di aggiudicarsi la vittoria finale, nonostante i pronostici fossero tutti a favore di Ettore Bassi e di Dani Osvaldo, arrivato terzo. E voi siete contenti di questo risultato?

Per rimanere sempre aggiornato sulle news e le curiosità sui tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI