Le sorelle argentine Belen e Cecilia Rodriguez hanno ideato una loro linea di costumi da bagno, ecco il loro costo: sono delle cifre davvero da urlo.

Le due sorelle Cecilia e Belen Rodriguez sono una vera e propria forza della natura. Non soltanto la loro carriera da modelle procede a gonfie vele, ma anche il loro progetto da stilista procede niente male. Sono circa 3 anni, infatti, le due argentine si sono buttate a capofitto nella linea di costume Me Fui. Progetto che, come detto precedentemente, sta portando ad entrambe delle grosse soddisfazioni. Pochi giorni fa, infatti, è uscita online la nuova collezione. Ebbene. Quanto costeranno i costumi da bagno? Scopriamone alcuni nel dettaglio. Anche se vi anticipiamo che sono delle cifre davvero pazzesche.

Belen e Cecilia, il costo dei loro costumi da bagno

Le abbiamo viste nel backstage di Me Fui, finalmente possiamo vedere, però, i frutti del loro arduo e faticoso lavoro. In questi giorni, infatti, è uscita la nuova collezione dei loro costumi da bagno. Ma volete conoscere i loro prezzi? Certo, elencarveli uno ad uno è davvero difficile. Per questo, sceglieremo come esempio i costumi pubblicati dalle due argentine su Instagram:

Il costume indossato da Cecilia è un bikini di colore nero. Composto da una fascia con fiocco e uno slip a vita alta. Il suo prezzo è di 69,00 euro.

2. Impossibile per noi non fare riferimento a questa fantastica foto di entrambe le sorelle. Il costumo indossato da Cecilia Rodriguez è un bikini di colore nero, ma ha anche altre varianti. Composta da un triangolo con dei volant e uno slip modello brasiliano. Il costo è di 69,00 euro. Quello indossato da Belen, invece, è un monokini con un laccetto altezza scollatura. Il suo prezzo è di 79,00 euro.

3. Il costume indossata dalla moglie di De Martino è un altro monokini, disponibile anche in altri colori. Il suo prezzo è di 79,00 euro.

4. Altra foto spettacolare delle due amate ed apprezzate sorelle argentine. Il modello di costume indossato da Cecilia Rodriguez è un monokini. Il suo prezzo è di 79,00 euro. Mentre, il costume indossato da Belen è un bikini. Composto da una fascia e uno slip brasiliano con nodi sui fianchi. Il suo prezzo è di 69,00 euro.

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei modelli di questa nuova collezione, ispirata, da come dichiarata da Cecilia in un’Instagram stories, ai colori della loro terra d’origine. Sul sito ufficiale di Me Fui, naturalmente, troverete tantissimi altri modelli. Cosa aspettate? Acquistateli subito. I prezzi sono più ‘abbordabili’, no?