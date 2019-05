Belen Rodriguez, strano segno disegnato sul volto: l’annuncio per i suoi fan di Instagram. Cosa avrà voluto dire la showgirl ai suoi follower?

Bella è dire poco. Belen Rodriguez è una delle donne più desiderate del momento. La sexy showgirl è riuscita a entrare nel cuore dei fan in pochissimo tempo. E non ne è uscita più. Lo dimostrano i suoi profili social, seguitissimi e in continua crescita. Soprattutto quello di Instagram, che conta ben 8,7 milioni di followers. Followers ai quali oggi Belen ha fatto un annuncio molto particolare. L’ha fatto attraverso la sua ultima foto, nella quale ha uno strano segno disegnato sul viso. Scopriamo di cosa si tratta.

Belen Rodriguez e il segno disegnato sul volto: cosa significa quel 3?

Belen Rodriguez sa sempre come farsi notare. La sensualissima moglie di Stefano De Martino non ha bisogno di tanto per attirare l’attenzione dei suoi fan. Oggi l’ha fatto più volte, soprattutto grazie ai suoi outfit trasparenti, che hanno letteralmente fatto impazzire Instagram. Ma non è finita qui: l’argentina sa sempre come stupire. E così ecco che arriva una nuova foto, postata sul suo profilo ufficiale. Una foto in cui Belen è splendida come sempre, in un abito nero, scollato e aderente. Ma è un altro il dettaglio che balza agli occhi degli utenti: un bel 3, disegnato sulla guancia della showgirl. Che vorrà significare? Sicuramente, la sexy argentina ha qualcosa da annunciare ai suoi fan. Lo fa capire la didascalia che accompagna allo scatto: “Something is coming“, qualcosa sta arrivando. E l’hashtah #3theface richiama al 3 sul viso della Rodriguez. Date un’occhiata allo scatto enigmatico:

Insomma, qualcosa bolle in pentola. Un nuovo progetto lavorativo? Non ci resta che attendere nuove accattivanti news dalla splendida Belen. Stay tuned!