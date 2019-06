Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram le date del suo tour mondiale e ha lanciato la sua nuova linea di t-shirt del tour: vediamo insieme quanto costano.

Chiara Ferragni sta per partire in un tour mondiale. La Fashion blogger ha annunciato ufficialmente con un post su Instagram tutti gli appuntamenti della sua tournée che si svolgerà a partire dal 7 giugno e toccherà le città più importanti del mondo, da Roma fino a Los Angeles. Un vero e proprio world tour da star, dunque, per presentare la sua Capsule Collection Lancome X. Appuntamento imperdibile per tutti i fan della famosissima influencer da oltre 16 milioni di followers. E proprio per i suoi sostenitori più affezionati, Chiara ha lanciato una nuova linea di t-shirt da acquistare on-line, che i suoi fan potranno indossare quando la incontreranno in tour.

Chiara Ferragni, ecco il prezzo delle t-shirt per il tour

Chiara Ferragni ha annunciato su Instagram le date del tour che la porterà in giro per il mondo a presentare la Capsule Collection Lancome X Chiara Ferragni. Un evento imperdibile, che la fashion blogger ha voluto rendere unico lanciando una Limited Edition di t-shirt da acquistare sul suo sito e indossare nelle varie date del tour. Le magliette, in versione sia femminile che maschile, hanno una foto della Ferragni sul davanti e tutte gli appuntamenti del Flirty Tour segnate sul retro. Ma se la versione maschile delle maglie è la classica t-shirt mezza manica, le donne potranno invece scegliere tra la t-shirt e un mini top. Tre invece i colori disponibili: bianco, grigio e nero.

Inutile dire che le maglie targate Chiara Ferragni stanno già andando a ruba sul web, come dimostra la stessa moglie di Fedez nelle sue Instagram Stories, che riportano già i primi sold-out per alcuni dei modelli in vendita. Il grande successo di questa iniziativa non sorprende affatto, nonostante il prezzo delle t-shirt non sia certo da poco: ogni maglietta costa infatti ben 95 euro, una spesa di sicuro non accessibile a tutti.

Ma del resto si sa, Chiara Ferragni ci ha da sempre abituati al suo essere amante degli eccessi. Basti pensare alla sua ultima festa di compleanno, per la quale ha scelto di affittare l’intero parco divertimenti di Gardaland spendendo cifre da capogiro, o ancora alle vacanze super lusso con Fedez, che spesso le sono costate pesanti critiche sui social.

Chiara Ferragni, ecco le date della tournée mondiale

Chiara Ferragni sta per partire in un tour mondiale per presentare la sua Capsule Collection Lancome X. L’nfluencer sarà a Roma il 7 giugno, per poi spostarsi a Los Angeles il 13, Amsterdam e Francoforte rispettivamente 24 e 26 giugno, e poi terminare il 28 con un appuntamento a Madrid. Tour breve ma molto intenso, che la vedrà in giro per il mondo a promuovere anche la sua nuova Limited Edition di T-Shirt da 95 euro.

