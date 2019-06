Ciao Darwin, nella puntata speciale andata in onda ieri, 31 maggio, è tornata la Madre Natura Sara Croce, che ha raccontato un particolare retroscena della sua vita privata.

L’edizione 2019 di Ciao Darwin è giunta al termine. Nella puntata finale, denominata ‘I Darwin di Donatello’, Paolo Bonolis ha invitato nuovamente tutti i protagonisti che nel corso delle dieci puntate standard del programma sono rimasti impressi al pubblico per la loro simpatia, sensualità, forza fisica e cultura. Il tutto accompagnato da una serie di premi come Miss e Mister Darwin, Miglior Performance, Miglior Look e altri ancora, assegnati ai personaggi più stravaganti. Una puntata davvero movimentata, che ha visto il ritorno di Sara Croce, la Madre Natura della sesta puntata, scelta appunto per rivestire nuovamente questo ruolo nella puntata speciale del 31 maggio.

Ciao Darwin, Sara Croce tornata single dopo il programma

Sara Croce, modella e star del web appena ventunenne, è stata scelta come Madre Natura della serata speciale dei Darwin di Donatello, dopo aver rivestito lo stesso ruolo nel corso della sesta puntata di Ciao Darwin. La giovanissima modella è l’unica Madre Natura italiana di questa edizione ed è evidentemente rimasta impressa al pubblico per la sua bellezza nordica, è infatti originaria della provincia di Pavia, e il suo fisico mozzafiato. Ma nonostante la bellezza da capogiro, Sara è ancora single, anzi per la precisione è appena tornata single proprio dopo l’esperienza a Ciao Darwin.

In un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv, la modella ha dichiarato di essere stata fidanzata fino alle registrazioni della sesta puntata di Ciao Darwin, ma di essersi lasciata col suo ex ancor prima che la puntata andasse in onda. “Non voglio uscire con nessuno ora, né tornare col mio ex“, ha raccontato Sara, che ha preferito non aggiungere altro sua vita privata, della quale è apparsa molto gelosa, nonostante il desiderio di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio su questo obiettivo che ora la ragazza è totalmente concentrata: il suo desiderio è di ripercorrere la strada di altre showgirl nate proprio con l’esperienza di Madre Natura e diventate poi personaggi di spicco della tv, come ad esempio Paola Di Benedetto.

