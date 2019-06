Elisabetta Canalis posa nuda su Instagram: i followers non possono fare a meno di notare quel dettaglio…

Elisabetta Canalis è una di quelle ‘dee’ con cui una è ‘cresciuta’ una generazione intera. La ricordano tutti per com’era quando faceva la velina a Striscia la Notizia. Per lei, il tempo sembra essersi fermato. E’ sempre la stessa: la stessa bellezza, la stessa femminilità, lo stesso fisico scolpito. Anzi, a dire il vero, quello migliora con gli anni. Dopo molto tempo che non la vedevamo in pose un po’ ‘particolari’, ecco che Elisabetta torna alla ribalta facendo il pieno di ‘mi piace’ e cuoricini su Instagram con una foto di nudo.

Elisabetta Canalis e la foto nuda: il dettaglio che non sfugge

Torna a posare nuda, la bella Elisabetta Canalis, che ha appena festeggiato i 40 anni con una pazzesca festa di compleanno. Adesso vive negli Stati Uniti, ha un marito ed una figlia. E’ serena e tranquilla, ma con un’anima estremamente combattiva, come testimoniano gli allenamenti sul ring che spesso pubblica con dei video su Instagram.

Insomma, 40 anni e non sentirli. Elisabetta Canalis dovrebbe dare lezioni di ‘giovinezza’ in giro per il mondo. Resta la ragazza di sempre, quella che abbiamo conosciuto ai tempi di Striscia, ma con quel pizzico di maturità in più che la rende anche più attraente. Nella foto che ha pubblicato su Instagram la vediamo senza maglia, con solo le braccia a coprirsi. Tuttavia, quello che non copre sono gli addominali: un dettaglio che di sicuro non è sfuggito ai suoi followers. Infatti, in molti nei commenti hanno fatto apprezzamenti proprio sul fisico scolpito di Elisabetta che si mostra sempre più atletica.

La festa di compleanno: i 40 anni di Elisabetta

Ha festeggiato in un famoso ristorante italiano a Berverly Hills e tra gli ospiti c’era anche Tiziano Ferro, oltre che alle sue vecchie amiche. Tra queste, anche Maddalena Corvaglia, con cui ha conservato un bellissimo rapporto dopo l’esperienza a Striscia la Notizia. Immancabili, in quella occasione, le foto abbracciata con sua figlia Skyler Eva, la bambina avuta dal marito, Brian Perri.

