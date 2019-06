Fabiano Vitucci è morto: l’ex corteggiatore del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi ha perso la vita in un incidente stradale

E’ di poco fa la notizia che racconta la tragica scomparsa di Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il giovane ha perso la vita in un incidente mentre era in sella alla sua moto. Si è scontrato con un furgone e per lui non c’è stato scampo. E’ accaduto nella giornata del 31 maggio, in un pomeriggio che doveva essere tranquillo, come tutti gli altri. Fabiano si trovava a Montevarchi (Arezzo), in via di Ponte Mocarini, al momento dello scontro.

Morto Fabiano Vitucci, ex corteggiatore di Uomini e Donne: le prime ricostruzione dell’incidente

I familiari sono ancora sotto shock, ma la polizia sta già facendo le prime indagini sulla morte del ragazzo. Stando alle prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente, pare che la moto abbia tentato il sorpasso di due auto spostandosi sulla carreggiata opposta. Purtroppo, Fabiano non avrà fatto in tempo a rientrare nella propria corsia e ad evitare l’impatto. Al momento, queste sono le prime notizie. Ovviamente, aggiorneremo i nostri lettori non appena ci sarà riscontro da parte delle forze dell’ordine.

Fabiano, due volte a Uomini e Donne: lascia la sua compagna

Fabiano aveva solo 29 anni. Quasi tutti i giorni il tg racconta di incidenti simili, ma quando si tratta di un volto conosciuto pare che quasi non possa essere possibile. C’è sgomento tra i fan del programma. La notizia, apparsa sui social, ha già raggiunto migliaia di commenti di persone che stentano a crederci.

Fabiano Vitucci era stato ben due volte tra i corteggiatori di Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi. Adesso, però, da un po’ di tempo viveva a Montevarchi con la compagna. E’ questa la storia di una notizia sconvolgente che non avremmo mai voluto darvi.

