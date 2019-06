Durante la Finale di Ballando con le Stelle si è verificata una nuova lite tra Raimondo Todaro e Selvaggia: ecco perché e i dettagli.

Ieri sera, venerdì 31 Maggio, è andata in onda un nuovo appuntamento di Ballando con le Stelle. Quello trasmesso ieri sera è stata, infatti, la finale. A trionfare è stata la coppia composta da Sara De Vaira e Lasse Matberg. Tuttavia, però, nella puntata di ieri è accaduto un po’ di tutto. A partire, quindi, da un nuovo scontro tra Raimondo Todaro e Selvaggia Lucarelli. Non è assolutamente la prima volta che ve ne parliamo. Sin dall’inizio di questa edizione, tra la coppia di ballerini e l’opinionista non è corso buon sangue. Tantissime, infatti, sono state le discussioni. Come quella di ieri sera. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Ballando con le Stelle: nuova lite tra Selvaggia e Todaro

Anche in occasione della finale di Ballando con le Stelle si è verificata una furiosa lite tra Selvaggia Lucarelli e Raimondo Todaro. Nuova, sì. Perché proprio durante la semifinale della settimana scorsa, c’è stato uno scontro tra i due. Ma cos’è successo ieri sera? Alla fine dell’esibizione di Raimondo con Nunzia, è intervenuta Selvaggia. La quale, da opinionista qual è, ha richiesto al ballerino di rivederlo la prossima edizione più sorridente e sgombro da qualsiasi altro tipo di pensiero. Pronta la risposta di Todaro. Il quale, dal canto suo, sottolinea di quanto sia lui che Nunzia siano stati ‘bacchettati’ durante quest’edizione. “Quando io vengo qua, dopo una settimana di duro lavoro, e sento parlare di tutt’altro tranne che di ballo, per me è un insulto” dice il ballerino. A placare gli animi ci pensa Nunzia, partner di Raimondo. La quale esclama: “Al di là delle polemiche, noi ci siamo divertiti da morire”.