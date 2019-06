GF16, Taylor Mega poche ore fa è uscita dalla casa di Cinecittà: ecco cosa è successo alla modella, costretta ad abbandonare la casa a due giorni dalla diretta.

La sedicesima edizione del Grande Fratello continua a riservare sorprese e imperdibili colpi di scena. L’ingresso di Taylor Mega nella casa più spiata d’Italia avvenuto lunedì scorso, ha ulteriormente sconvolto gli equilibri. La modella e influencer sta creando nuove dinamiche all’interno del gruppo e non pochi scompigli. Prima la simpatia di Gennaro Lillio nei suoi confronti ha scatenato la gelosia di Francesca De André, nonostante i due non siano ufficialmente una coppia; poi l’improvvisa vicinanza tra Taylor e Daniele ha fatto partire le scommesse su un eventuale flirt tra i due. Ora però la bella influencer però ha spiazzato tutti abbandonando improvvisamente la casa. Ma cos’è successo?

GF16, Taylor Mega esce dalla casa: il motivo ufficiale

Taylor Mega poche ore fa ha abbandonato la casa del Grande Fratello, lasciando in sospeso una serie di dinamiche di cui si parlerà certamente nella diretta di lunedì prossimo. Ma cosa ha spinto la modella a lasciare Cinecittà? In realtà Taylor aveva già in programma un impegno di lavoro, per questo il GF le ha permesso di lasciare temporaneamente la casa, per poi rientrare. Taylor si trova infatti al MotoGP di Mugello, in qualità di testimonial di un moto marchio di abbigliamento. Proprio come era capitato a Vladimir Luxuria la scorsa settimana, l’ospite speciale della casa del Grande Fratello è uscita solo per qualche ora, perciò niente paura!

Grande Fratello, ecco quando rientrerà Taylor

Taylor Mega ha temporaneamente abbandonato la casa del Grande Fratello per un impegno lavorativo preso precedentemente al Gran Premio di Motociclette del Mugello. Il GF ha però fatto sapere tramite una nota ufficiale, che Taylor rientrerà in casa già in serata. C’è ancora tutto il tempo, dunque, per creare nuovi scompigli all’interno del programma prima della diretta di lunedì, durante la quale la modella presumibilmente abbandonerà definitivamente il gioco dopo un’intensa settimana da ospite.

