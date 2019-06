Lunedì 3 Giugno andrà in onda su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello 16: scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni della nona puntata.

Siamo, ormai, al giro di boa. Dopo quasi due mesi, il Grande Fratello 16 sta per chiudere i battenti. Lunedì 3 Giugno, infatti, andrà in onda la nona puntata. Ovvero, la semifinale. Ciò che significa, quindi, che lunedì 10 Giugno, invece, assisteremo alla finale di questa spettacolare edizione. Edizione che, come detto più volte, è stata letteralmente stupefacente. Tantissimi, infatti, sono stati i colpi di scena del lunedì sera. Così come tantissimi sono stati i concorrenti e, soprattutto, gli ospiti entrati nella casa. Ma cosa accadrà, quindi, lunedì 3 Giugno? Scopriamo tutto nel dettaglio.

Anticipazioni Grande Fratello 16, lunedì 3 Giugno: la semifinale

Anche in questa penultima settimana di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello è accaduto un po’ di tutto. Dopo la confessione del tradimento dell’ex fidanzato di Francesca, la giovane De André si è finalmente lasciata andare con Gennaro. Pochi giorni fa, infatti, i due si sono dati il loro primo bacio. A ‘rovinare’ il loro momento idilliaco c’è, però, Taylor Mega. L’influncer, entrata nella casa la settimana scorsa, è sempre stata il ‘sogno proibito’ di Gennaro. Proprio per questo motivo e, soprattutto, a causa di un gioco voluto dal Gf, i due ‘piccioncini’ hanno litigato furiosamente. Francesca sarà mica gelosa di Taylor? Beh, sicuramente lunedì se ne parlerà. Ma non solo. In questi giorni abbiamo assistito anche al crollo emotivo di Michael, ai dubbi di Valentina sul suo fidanzato e la richiesta di Gianmarco di vedere i suoi familiari. Quindi, senza alcun dubbio queste saranno tutte tematiche ampiamente affrontate nel corso della nona puntata. Ed, infine, si offrirà ampio spazio ai nominati. Ricordiamo, infatti, che al televoto ci sono Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli. Chi di loro, quindi, abbandonerà la casa ad un passo dalla finale. E, soprattutto, chi saranno i finalisti? Gennaro è stato nominato come primo finalista la settimana scorsa, gli altri chi saranno? Per questo e molto altro ancora, l’appuntamento è per lunedì 3 Giugno alle 21:40 circa su Canale 5.