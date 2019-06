Grande Fratello, Gennaro Lillio avanza una richiesta shock a Francesca De André: “Sono vergine, aiutami tu se sei una vera amica”.

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda che vede protagonisti Gennaro Lillio e Francesca De André al Grande Fratello. Nelle ultime ore di oggi, 1 giugno 2019, come al solito, Francesca e Gennaro erano lì a coccolarsi ed a fare quattro chiacchiere. Proprio tra una chiacchiera e l’altra, è arrivata la bomba del ragazzo napoletano: “Sono vergine”. Vi chiederete: è mai possibile? Ha 28 anni, è maturo, adulto.

Gennaro Lillio: “Sono vergine, aiutami”. La richiesta shock a Francesca De André

Insomma, tutto ci saremmo aspettati da Gennaro Lillio ma non un racconto del genere. Mentre parlava con Francesca De André, i microfoni hanno raccolto le seguenti parole: “Io sono un po’ all’antica e volevo arrivare vergine al matrimonio. Però, poi, ho capito che forse non mi sposerò mai e allora tu, se sei una vera amica, devi aiutarmi con questo problema, ovvero a perdere la verginità”.

Come è chiaro, Gennaro Lillio sta scherzando. Nessuno potrebbe mai credergli, neanche Francesca De André. Resta il fatto che, però, Gennaro continua a ricevere dei due di picche dalla De André e questo non era altro che l’ennesimo, esasperato, tentativo d’approccio. Beh, povero Gennaro: neanche questo è andato a buon fine.

Gli ultimi screzi tra Gennaro e Francesca dopo l’arrivo di Taylor Mega

Il Grande Fratello ha voluto mettere un po’ di pepe nella ‘storia’ (vogliamo chiamarla così?) tra Gennaro e Francesca. E quale altro metodo se non l’ammanettamento con Taylor Mega? Proprio così, la produzione ha deciso, con l’ingresso della bella influencer, di farli stare ammanettati per un giorno ed una notte. Così da farli trascorrere qualche ora in più insieme. Si può dire che la reazione di Francesca non sia stata delle più docili e che di sicuro non ha accettato di buon grado la decisione degli autori. Nelle ultime ore si sono registrati diversi screzi tra i due che, però, hanno avuto sempre un lieto fine.

