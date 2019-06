Per il Grande Fratello arrivano gravi accuse da parte di un fan del programma: a confermale c’è anche l’ex concorrente Gaetano Arena.

Manca ormai meno di due settimane alla fine del reality show tanto amato dagli spettatori del piccolo schermo. Stiamo parlando della casa più spiata d’Italia, il “Grande Fratello”. L’edizione di quest’anno inoltre sta ricevendo ogni settimana un’incredibile livello di ascolti. Sicuramente lo share è dovuto anche dalle particolari storie che circondano i concorrenti del programma. Abbiamo infatti conosciuto tutti la storia travagliata tra Francesca De Andrè e il suo, ormai ex, Giorgio Tambellini. Tuttavia abbiamo anche visto l’incredibile riavvicinamento della mamma naturale di Serena Rutelli e di suo fratello. Nonostante le storie che hanno mantenuto gli spettatori attenti a guardare il programma, molti hanno anche criticato le varie uscite dalla casa. Sono infatti molti a voler vedere fuori la De Andrè, compreso Cristiano Malgioglio, che con i suoi modi rudi cerca di far capire le sue idee. Nelle ultime ore però, a creare stupore è un’altra notizia.

Grande Fratello riceve gravi accuse: le conferma anche Gaetano Arena

A quanto pare sul web sta circolando un commento molto particolare di un utente e fan del programma. Colui che ha postato questo messaggio, rivela che la trasmissione ha fatto di tutto per boicottare e far passare per cattivo ragazzo Gaetano Arena. Ma l’accusa non finisce qui. L’utente misterioso ha anche specificato che all’interno della casa i concorrenti non fanno altro che parlarne. Questo commento inoltre è stato condiviso dallo stesso gieffino, Gaetano Arena, che quindi conferma il pensiero postato dal fan del programma. Ma quale sarà la verità? E come risponderà il reality a queste accuse?