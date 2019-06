Irama sta male ma prova comunque a salire sul palco per il concerto: ecco il messaggio che il cantante ha voluto mandare ai suoi fan.

Irama è sicuramente uno dei giovani cantautori più apprezzati e seguiti del momento. Nonostante sia balzato alle cronache del gossip per le sue relazioni amorose, l’ultima con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giulia de Lellis, il cantante si è sempre mostrato molto riservato e poco incline a raccontare i dettagli della sua vita privata, affermando sempre di voler far conoscere la sua anima solo ed esclusivamente attraverso le sue canzoni e la sua musica. E proprio la dedizione al lavoro che lo contraddistingue, lo ha reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei fan.

Irama sta male ma si esibisce, il bel gesto nei confronti dei fan

Dopo il successo di Sanremo con ‘La ragazza dal cuore di latta’, Irama sta girando l’Italia in tour e proprio nelle ultime ore si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei suoi sostenitori. L’ex allievo di Amici è infatti regolarmente salito sul palco nonostante avesse la febbre alta: denti stretti e qualche pastiglia per il giovane cantautore, che ha deciso di non cancellare il concerto, nonostante la brutta influenza. Unica ‘mancanza’ nei confronti dei fan, il rientro immediato in albergo dopo l’esibizione senza il rituale momento di abbracci e foto con i suoi ammiratori. Cosa di cui Irama si è voluto scusare con un messaggio: “Mi dispiace se non mi sono fermato con voi come al solito – ha scritto su Instagram – ma ho la febbre. Mi riprendo per domani”.

‘Giovani per sempre’, il tour in tutta Italia del Vincitore di Amici

Irama è salito sul palco nonostante la febbre alta e si è scusato con i fan per non essersi fermato con loro dopo l’esibizione a causa dell’influenza. Il cantante continua il suo giro sui palchi italiani: stasera, 1 giugno, sarà Bassano del Grappa. Il tour ‘Giovani per Sempre’ proseguirà poi per tutta l’estate con date previste lungo tutto lo stivale, da Genova a Soverato, passando per Pescara e Lignano Sabbia D’Oro.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi personaggi e programmi preferiti, CLICCA QUI