Lucas Peracchi perde scommessa con la fidanzata: umiliazione sui social

View this post on Instagram

Non scommettete mai con la vostra ragazza 😂😂😭😭😭😭 !! Grazie per L’umiliazione @mjmemi ❤️ ! Se volete ridere guardate il video Completo dove mi diletto ad emulare il training.. flashdance style 👉🏽https://youtu.be/3fVmz967Uj0 #flashdance #itsmybirthday Video maker :@gilbe_savini ❤️ /////. . . . Never bet against your girlfriend 😂😂😭😭😭😭😭 !!! Thanks for the humiliation @mjmemi ❤️! If you want to have a laugh go watch the full video where I have fun emulating the flashdance-style training👉🏽 https://youtu.be/3fVmz967Uj0 #flashdance #itsmybirthday Video maker: @gilbe_savini ❤️ . . Link in bio! ❤️