Grande Fratello 16, nuovo attacco di Malgioglio alla De André: il post al veleno su Instagram pubblicato qualche ora fa dall’opinionista non è passato inosservato.

Francesca De André è senza dubbio una delle protagoniste assolute di questa edizione del Grande Fratello. Forte, determinata e senza peli sulla lingua, la concorrente è riuscita a farsi conoscere all’interno della casa, nel bene e nel male. Il suo carattere non proprio mansueto l’ha portata a scontrarsi più volte con vari personaggi all’interno del reality, una su tutte Mila Suarez. Ma è anche con l’opinionista Cristiano Malgioglio che la bella Francesca non ha un bellissimo rapporto. I due si sono scontrati più volte nel corso delle puntate serali, ma l’opinionista continua a lanciare frecciatine alle concorrente sui social. L’ultima è di qualche ora fa. Date un’occhiata.

Grande Fratello 16, Malgioglio ancora contro la De André: “Un ostacolo per la vittoria di Gennaro”

Cristiano Malgioglio sa sempre come farsi riconoscere. L’opinionista del Grande Fratello 16 è super amato dal pubblico per via della sua simpatia e della sua estrosità. Ma il caro Malgioglio non va a genio proprio a tutti. C’è una concorrente in particolare con cui non va molto d’accordo. Si tratta di Francesca De Andrè, con la quale l’opinionista ha avuto un’accesa discussione. Ma proprio quando le acque sembravano essersi calmate, ecco una nuova frecciatina di Cristiano, direttamente dal suo profilo di Instagram. Ecco il post pubblicato da Malgioglio qualche ora fa:

Ebbene si, Malgioglio coglie sempre ogni occasione per lanciare una frecciatina alla sua “rivale” al Grande Fratello. In questo caso, l’opinionista definisce la De André un ostacolo alla vittoria di Gennaro Lillio, il napoletano con cui ha un flirt. Secondo Malgioglio, se Gennaro ha tutte le carte in regola per essere il vincitore, ma la sua vicinanza a Francesca potrebbe penalizzarlo. Un’opinione bella forte quella di Cristiano, che avvisa i follower: “Se lunedì mi lasciano parlare potrei dirlo”. Insomma, Cristiano è carico per colpire ancora la concorrente. Nuova lite in arrivo? Non ci resta che attendere la nuova attesissima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì sera su Canale 5.