Marco Carta furto alla Rinascente: le dure parole di Caterina Balivo per difendere il cantante dalle accuse mosse in queste ore.

Ormai è sulla bocca di tutti la notizia che sta circolando in queste ore. Marco Carta è stato accusato di furto aggravato per un valore complessivo di 1200 euro. Sarebbero sei le maglie che il cantante avrebbe rubato togliendo l’anti taccheggio.

Poche ore fa, per fortuna, è arrivata la smentita del cantante attraverso un post su Instagram. Marco Carta risulta essere, infatti, completamente estraneo ai fatti.

Ma la notizia del furto è diventata immediatamente virale, generando lo sgomento di molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Caterina Balivo. La conduttrice è molto legata al cantante che è stato anche ospite della trasmissione “Vieni da me”.

Marco Carta furto in Rinascente: le dure parole di Caterina Balivo

Tra le foto postate su Instagram da Marco Carta ne appare una proprio con Caterina Balivo. La conduttrice, in occasione del compleanno di Marco, lo aveva invitato come ospite della trasmissione “Vieni da me”. Tra i due c’è un forte legame, tanto che dopo la notizia del presunto furto da parte di Marco Carta, la Balivo si è espressa sui social con un duro post su Instagram:

Il riferimento al cantante è chiaro. Inoltre, sotto il post di smentita del diretto interessato, la presentatrice ha commentato manifestando tutta la sua gioia nel sapere dell’innocenza di Marco: