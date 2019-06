Nell’ultima foto su Instagram, Melissa Satta è letteralmente irresistibile: con una scollatura in bella vista e mozzafiato, l’ex velina manda in delirio.

È una nuova Melissa Satta quella che appare su Instagram. Dopo la separazione da Kevin Prince Boateng, sembra che l’ex velina di Striscia la Notizia abbia una luce completamente diversa. Certo, è naturale che sia rimasta ‘scottata’ da questa storia. È pure vero, però, che bisogna ripartire. E Melissa ci sta riuscendo grande. Perlomeno, è questo quello che mostra sul suo social network. Poco fa, infatti, su Instagram la Satta ha pubblicato una deliziosa foto. È tratta dal backstage del suo servizio fotografico per un noto settimanale italiano. E se ieri, infatti, vi abbiamo parlato di un video mozzafiato. La foto in questione lo è altrettanto.

Melissa Satta irresistibile su Instagram: la foto fa impazzire i fan

Ex velina e modella di successo, Melissa Satta continua a sorprendere ed incantare tutti. Con una perfetta forma fisica, l’ex velina di Striscia la Notizia, non perde mai occasione di mostrarsi in pose davvero strepitose su Instagram. Come quella pubblicata poco fa su Instagram. È una foto tratta dal backstage del suo servizio fotografico per un noto settimanale. Melissa appare in costume. Una foto davvero minimal, ammettiamolo. Con un leggero velo di trucco, capelli spettinati effetto bagnati dal mare, sabbia che copre il suo corpo, Melissa fa un vero e proprio ‘boom’ di likes. In effetti, è proprio il caso di dirlo, in suddetto scatto la Satta è davvero irresistibile. Non a caso, infatti, la foto, riproposta in alto, ha conquistato in pochissimo tempo un numero sbalorditivo di mi piace. Senza considerare, poi, i numerosi commenti giunti sotto la foto. Insomma, ancora una volta Melissa ha conquistato tutti.