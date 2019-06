Michelle Hunziker racconta un retroscena abbastanza imbarazzante della sua vita: un episodio non proprio molto lontano nel tempo, ma che sicuramente l’avrà messa in grossa difficoltà.

Michelle Hunziker è una delle showgirl straniere maggiormente seguite ed apprezzate in Italia. Il suo successo, ormai, non conosce limiti. Tantissimi anni di carriera televisiva l’hanno resta una vera e propria star della televisione. Il matrimonio con Eros Ramazzotti, la relazione con Tomaso Trussardi. Le splendide figlie, tra cui Aurora Ramazzotti che adesso è ‘reginetta’ indiscussa dei social. Insomma, di Michelle si potrebbe parlare all’infinito. Nel suo libro ha anche svelato un retroscena inquietante sulla sua vita passata: del periodo, cioé, in cui era totalmente soggiogata da una setta molto pericolosa. Ma quei tempi ormai sono lontani, il sorriso di Michelle è smagliante sul volto ogni volta che appare in tv o su Instagram. Adesso, ha anche intrapreso una nuova carriera: quella da trapper.

Michelle Hunziker, il retroscena sul proprietario dell’albergo che la sorprese in camera con delle ragazze

A Mattino Cinque, ospite di Federica Panicucci, Michelle Hunziker ha parlato del nuovo programma lanciato con J-Ax, All Together Now. E, era inevitabile, ha raccontato anche della sua ‘nuova carriera’ da trapper. In pratica, J-Ax le ha scritto un testo e lei l’ha cantato mettendosi alla prova in un campo del tutto nuovo per lei.

E’ spuntato anche un retroscena inedito dal suo racconto alla Panicucci: “Eravamo in hotel per girare il video, ad un certo punto è entrato il proprietario dell’albergo e mi ha trovata con queste ragazze che muovevano le ‘ciapett’, che vergogna!”. Insomma, possiamo immaginare l’imbarazzo di Michelle in quel momento. Possiamo solo immaginare. Una come lei, abituata ad un certo stile, ritrovata in una camera d’albergo in quello stato. Certo, non era mica ubriaca, ma si sarà sentita ugualmente in imbarazzo. Infatti è lei stessa che ammette: “Che vergogna! Meno male che poi sono riuscita a spiegargli che era tutto in chiave ironica”.

La sua linea di prodotti Goovi: di cosa si tratta

Quando si parla di Michelle Hunziker, bisogna saper spaziare da una parte all’altra abbastanza facilmente. Già, perché la showgirl è una donna dalle mille capacità. Deve gestire tre figlie, il rapporto non proprio semplice con la famiglia Trussardi, gli impegni televisivi e in più una linea di prodotti lanciata da poco che prende il nome di Goovi. E’ una avventura nuova per Michelle. Si tratta di prodotti che mirano al benessere delle donne. Tutto 100% naturale. Insomma, da provare, davvero!

