Lutto nel mondo del calcio: è morto lo spagnolo José Antonio Reyes. L’ex calciatore è stato vittima di un incidente stradale.

Il mondo del calcio è sotto choc. Questa mattina si è spento José Antonio Reyes, in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi di Siviglia. A dare il triste annuncio è stato proprio il club spagnolo, nel quale ha iniziato la sua carriera e ha militato per tanti anni, attraverso i suoi canali social ufficiali. Il calciatore spagnolo aveva solo 35 anni.

Una notizia terribile ha sconvolto il calcio spagnolo e non solo questa mattina. Si è spento José Antonio Reyes, ex calciatore di Siviglia, Atletico Madrid, Real Madrid e Arsenal. L’ha comunicato il Siviglia Calcio attraverso i suoi profili social ufficiali. Una notizia che la lasciato tutti senza parole. Il calciatore aveva solo 35 anni. Una carriera ricca di successi, iniziata proprio nel Siviglia, squadra con cui ha collezionato 242 presenze. 37 gol per lui e 3 Europa League conquistate. Altre due vinte con la maglia dell’Atletico Madrid. Attualmente, vestiva la maglia dell’Extremadura. E anche dai profili social della squadra in seconda divisione è arrivata la conferma della tragica morte del calciatore. L’incidente fatale è avvenuto in Andalusia, nei pressi di Utrera, la città in cui è nato. Il suo soprannome era infatti la “perla di Utrera”.Un giorno tristissimo per gli appassionati di calcio, che hanno dovuto dire addio a un grande protagonista del calcio spagnolo dell’ultimo decennio. Anche in Inghilterra non sono mancati i successi: con l’Arsenal ha conquistato una Premier League e la FA Cup, tra il 2004 e il 2006.

