Tina Cipollari contro Barbara D’Urso: la frecciatina in diretta, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne,non è passata inosservata ai telespettatori. Semplice coincidenza?

Uomini e Donne si è concluso con la scelta di Giulia Cavaglia. Come sempre, a fine puntata, ci sono i saluti di una delle protagoniste assolute della trasmissione di Maria De Filippi, l’esplosiva opinionista Tina Cipollari. Ebbene, durante i saluti di Tina di ieri, 31 maggio 2019, i telespettatori non hanno potuto non notare un particolare. Per molti, una frecciatina alla conduttrice Barbara D’Urso. Vi starete chiedendo il motivo.. Scopriamolo insieme.

Tina Cipollari e la stoccata a Barbara D’Urso: coincidenza o frecciatina?

Tina Cipollari è l’anima di Uomini e Donne. La bionda opinionista riempie lo studio di Canale 5 con le sue battute e le sue gag esilaranti. E, come sempre, alla fine di ogni puntata, lascia i suoi saluti ai telespettatori. L’ha fatto anche ieri, in un modo molto particolare. Essendo la puntata in diretta, Tina ha chiuso la trasmissione elencando i programmi che sarebbero andati in onda dopo Uomini e donne. Il caso ha voluto, però, che la bella opinionista non citasse nè il Grande Fratello, nè Pomeriggio 5. Due programmi condotti da Barbara D’Urso. “Dopo di noi c’è il Segreto, Caduta libera, Striscia la notizia, il Tg 5 e infine Ciao Darwin”. Insomma, Tina ha citato tutto il palinsesto di Canale 5, tranne i programmi della D’Urso! Potrebbe trattarsi di una coincidenza, ma per molti la “dimenticanza” di Tina è un fatto voluto. Qualcuno ha pensato che, nella non volontà di citare il Grande Fratello, ci sia la presenza del suo ex marito Kikò Nalli, col quale, comunque, ha un buon rapporto. Ma Pomeriggio 5? Insomma, un vero e proprio enigma, quello racchiuso nei saluti finali della mitica Cipollari? E voi, che idea vi siete fatti? Pura coincidenza o chiara frecciatina?