Questa serà si disputerà la finale di Champions League: dov’è possibile seguire il match Tottenham-Liverpool in diretta streaming? Ecco spiegato tutto.

Questa è sicuramente una di quella partiti davvero imperdibili. Parliamo, infatti, della Finale di Champions League. Che verrà disputata questa sera, sabato 1 Giugno alle ore 21:00. È un derby esclusivamente inglese, ammettiamolo. Le due squadre, infatti, che sono riuscite a superare i gironi previsti dalla Uefa provengono direttamente dalla Premier League. Il Tottenham di Mauricio Pochettino si scontrerà in questa partita con il Liverpool di Jurgen Klopp. Ebbene. Mancano poche ore al fischio d’inizio, ma dove è possibile vedere in diretta streaming il match? Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tottenham – Liverpool: dove seguirla in diretta Tv e in diretta streaming

Sarà una sfida davvero imperdibile quella di stasera tra Tottenham e Liverpool. Nello stadio Wanda Metropolitano di Madrid si disputerà, infatti, la Finale di Champions League tra queste due squadre. Per il Tottenham dell’attuale allenatore è la prima finale. A differenza, invece, del Liverpool di Kloop. La squadra, infatti, giocherà la sua decima competizione finale. Ma com’è possibile vederla in diretta? Vi offriamo due soluzioni. Il match può essere visto sia in chiaro e sia in diretta streaming (legalmente ovviamente). Infatti, la finale di Champions League verrà trasmessa su Rai Uno dalle 21:00 in poi e anche su Sky Sport. A seguire ci sarà, poi, un ampio post-partita. Se, invece, non siete in casa o, magari, essendo sabato sera, siete in giro, avete la possibilità di vederla in streaming. Parliamo, infatti, di Sky Go. Insomma, i presupposti per non perderla assolutamente ci sono.

Le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di questa sera:

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane.