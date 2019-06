La Wanda Nara ha incantato tutti con un lungo vestito dalla scollatura esagerata: la giovane agente è stata però costretta a fare un gesto inaspettato.

E’ stata un’annata molto travagliata per Wanda Nara e il suo Mauro Icardi. La coppia più chiacchierata del mondo del calcio ha avuto numerosi problemi di livello lavorativo, visto che la bella e sensuale modella argentina è anche agente del suo compagno Mauro Icardi. L’attaccante argentino è stato prima messo fuori rosa dall’Inter per un periodo, poi ha perso anche la fascia di capitano che ha ereditato Samir Handanovic. Inoltre ha tenuto banco per molte settimane, prima del suo ritorno in campo dove con l’Inter ha poi raggiunto il 4° posto in campionato, la questione legata alle critiche mosse da Wanda Nara all’ambiente Inter nel corso della contrattazione per il rinnovo contrattuale, soprattutto durante le puntate di Tiki Taka a cui Wanda Nara ha preso parte come opinionista.

Wanda Nara, scollatura esagerata: il gesto inaspettato zittisce tutti

Al momento non si sa come andrà a finire la vicenda sportiva, con Mauro Icardi che è comunque in bilico per il futuro all’Inter. Per il momento si gode le vacanze insieme alla sua bella Wanda Nara, che sui social e soprattutto su Instagram continua a far parlare di se. Dopo le frasi shock rivolte a Daniele Adani con una Insta Stories due settimane fa, oggi Wanda è tornata a far parlare di se per delle foto e una storia in cui mette in mostra le sue splendide curve.

Su di una terrazza panoramica in compagnia di alcuni amici infatti, Wanda Nara ha postato varie immagini che la vedono con indosso un vestito molto sexy che mette la sua scollatura ben in vista. In allegato alle immagini c’è la didascalia dove Wanda ha scritto: “Lavoro con vista”. Tantissimi i commenti che Wanda ha ricevuto sotto il suo post, con gli utenti che hanno ironizzato sulla vista della terrazza e la vista del balconcino di Wanda. Poco dopo l’argentina ha disabilitato l’inserimento dei commenti sotto alle sue foto, ponendo fine a questa marea di messaggi.