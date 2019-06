Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, continua la querelle: la presentatrice su Instagram si scaglia contro il collega, parole al veleno.

Non accenna proprio a ridimensionarsi l’infinita querelle tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, nata anni fa dopo un battibecco in diretta durante una puntata de ‘I Fatti Vostri‘ e continuata poi sui social con toni pesanti, fino ad arrivare in Tribunale, dopo la denuncia della presentatrice ai danni del collega con l’accusa di diffamazione aggravata. Ma ora, come se la situazione non fosse già particolarmente complessa, un’ospitata di Magalli al programma ‘Comedy Central News’ condotto da Saverio Raimondo, ha fatto imbestialire la Volpe per uno sketch organizzato dal comico con riferimenti chiarissimi a lei.

Ecco le parole che hanno fatto infuriare Adriana Volpe

Adriana Volpe si è scagliata nuovamente contro Giancarlo Magalli su Instagram. A far letteralmente infuriare la presentatrice, uno sketch a cui Magalli si è prestato mentre era ospite di Saverio Raimondo a ‘Comedy Central News’. Il comico ha invitato Magalli a fare una prova di mira, sparando all’immagine di una volpe presente in studio: “Attenzione, che qualcuno potrebbe offendersi”, ha ironizzato Raimondi mentre consegnava una pistola giocattolo a Magalli: “Non si spara agli animali, ma magari a un cristiano sì”, ha risposto l’ospite, prestandosi al gioco. Ironia della sorte, Magalli ha centrato la fronte dell’animale al primo colpo, e ai complimenti di Raimondi sulla sua mira, ha risposto: “Ecco, perciò meglio non farmi inc****re”.

Il post di Adriana Volpe su Magalli e la replica del conduttore

Il siparietto proposto da Saverio Raimondi ha scatenato l’ira di Adriana Volpe, che ha postato il video della scena su Instagram, ribadendo la sua totale disistima nei confronti del collega e la sua volontà di andare fino in fondo alla vicenda davanti al giudice. Immediata la replica di Magalli, che su Facebook ha pubblicato l’immagine di una volpe con un cuore sulla fronte e ha cercato di abbassare i toni: “Stai serena Adriana – ha scritto – quella era solo una gag in un programma di satira, ci vuole umorismo nella vita”.

