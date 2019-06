Marco Carta è stato ritenuto totalmente estraneo ai fatti dal giudice che lo ha processato per direttissima dopo l’arresto con l’accusa di furto: ma che è successo alla donna che era con lui?

La vicenda dell’arresto di Marco Carta continua a tenere banco sui social e in tv. Il cantante è stato arrestato venerdì sera all’uscita della Rinascente di Milano, con l’accusa di aver rubato 6 magliette del valore totale di 1200 euro. Con lui c’era una donna di 53 anni. I due hanno trascorso la notte agli arresti domiciliari e sono stati processati per direttissima il giorno dopo. In quella sede, il giudice ha dichiarato Marco Carta totalmente estraneo ai fatti, non confermando per lui la misura di custodia cautelare. Ma cosa è successo alla donna che era con lui? E soprattutto, chi è la misteriosa amica di Marco?

Arresto Marco Carta, chi è la donna che era col cantante

Marco Carta è stato dichiarato innocente dal giudice che lo ha processato per direttissima dopo la denuncia per furto aggravato alla Rinascente di Milano. La sentenza però non è stata la stessa per la donna che era con Marco. Le generalità della signora non sono state rese note. Si sa solo che ha 53 anni e che di sicuro non è la mamma del cantante, che ha perso entrambi i genitori quando era bambino. Un’amica probabilmente, o una persona di fiducia, che sembrerebbe essersi rivelata la vera autrice del misfatto. Nella sua borsa è stato infatti trovato il cacciavite con cui la donna avrebbe tolto l’antitaccheggio dalle maglie rubate. Per lei l’arresto è stato infatti convalidato.

Il lungo sfogo del cantante su Instagram dopo la vicenda dell’arresto

“Sono un po’ scosso, ma felice di poter dire che non sono stato io a rubare”, queste le prime parole di Marco Carta dopo la sentenza del giudice, che lo ha scagionato dall’accusa di furto aggravato. Il cantante si è sfogato anche su Instagram, dove ha ribadito la sua estraneità ai fatti, chiedendo alla stampa di dare alla notizia del suo rilascio la stessa risonanza che era stata data al suo arresto, per ripulire la sua immagine ma soprattutto restituire serenità alla sua famiglia, duramente colpita da tutta questa brutta storia.

