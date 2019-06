Ballando con le Stelle, una ballerina del programma esce allo scoperto e confessa di avere una relazione con il suo allievo: ecco chi è.

Ballando con le Stelle è un programma che riscuote da sempre un grande successo, oltre che per la danza, anche per tutte le dinamiche personali che negli anni si sono create tra i protagonisti. Come dimenticare l’amore scoppiato tra Massimiliano Rosolino e l’allora sua insegnante Natalia Titova, tuttora felicemente insieme, o ancora la relazione tra Sara Di Vaira e Marco Del Vecchio. Anche quest’anno, come in tutte le edizioni, non sono mancati rumors su presunti flirt tra ballerini e allievi. C’è stata ad esempio l’attenzione su Veera Kunninen e Dani Osvaldo, la cui intesa nel ballo aveva scatenato la gelosia del fidanzato di lei, Stefano Oradei. Ma ora che il programma è terminato, una coppia è finalmente uscita allo scoperto.

Ballando con le Stelle, ecco chi è la ballerina che sta con il suo allievo

A Ballando con le stelle è nata una nuova coppia: si tratta dei giovanissimi del programma, Mia Gabusi e Marco Leonardi. Lei, 19enne bolognese ancora impegnata con gli esami di maturità, lui star del web proveniente da Catania, il più giovane concorrente di questa edizione. Nella serata in cui sono stati eliminati, Marco aveva dato un bacio alla sua insegnante davanti alla giuria e la cosa aveva colpito tutti, ma era stata subito minimizzata dai diretti interessati, che avevano parlato solo di un’amicizia. Ora, però, Mia è uscita allo scoperto in un’intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù’ e ha confessato che il loro percorso è stato caratterizzato da una relazione nata e cresciuta con il passare del tempo.

Mia Gabusi e Marco Leonardi stanno ancora insieme?

Mia Gabusi e Marco Leonardi hanno avuto una relazione durante il loro percorso a Ballando con le Stelle. Mia, però, non sembra sicura del futuro di questa storia: “Dipende da lui – ha dichiarato la ragazza – ora siamo tornati alle nostre vite, ma se lui mi dirà che non vuole perdermi ne sarò felice”. I due abitano a oltre 1000 km di distanza, per cui non sarà facile mantenere in piedi la storia, ma dalle parole di Mia è chiaro che, almeno da parte sua, ci sono tutte le intenzioni di provarci.

