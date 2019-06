Cecilia Rodriguez, inquadratura di spalle: lato B da urlo. La sexy argentina esagera su Instagram e pubblica uno scatto che infiamma i suoi followers.

L’estate tarda ad arrivare, ma ad alzare la temperatura ci ha pensato Cecilia Rodriguez. La bella argentina ha infiammato il suo profilo Instagram con uno scatto super hot che ha scatenato i suoi followers. Il suo profilo è infatti ricco di contenuti interessanti per i suoi fan che amano ammirare Cecilia in tutta la sua bellezza e spontaneità.

Attualmente la sorella di Belen si trova a Trento, città natale del suo fidanzato Ignazio Moser. Bellissima e sexy con il lato b in mostra, lo scatto non è passato inosservato.

Cecilia Rodriguez, inquadratura di spalle: lato B da urlo

Lo scatto pubblicato sul suo profilo ha lasciato tutti a bocca aperta. Cecilia Rodriguez si mostra di spalle con un bikini nero. Piedi scalzi, capelli tirati all’insù e sguardo languido: lo scatto su Instagram ha fatto impazzire tutti:

Visualizza questo post su Instagram Shhh ! Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 2 Giu 2019 alle ore 10:23 PDT

Nella foto spunta il tag al fidanzato Ignazio, ovvero l’artefice di questo scatto mozzafiato che ha generato circa duemila commenti.

Dopo qualche ora, anche la sorella Belen Rodriguez ha pubblicato una foto che ha fatto impazzire tutti. L’argentina si trova sul letto a pancia sotto e non indossa i pantaloni.

Si saranno messe d’accordo le sorelle Rodriguez per fare questa strage di cuori su Instagram?