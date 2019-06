Chiara Ferragni, spunta una foto della prima comunione sul profilo ufficiale di Instagram della madre: un dettaglio attira l’attenzione dei fan. Ecco lo scatto di famiglia che ha emozionato i fan.

È una delle influencer italiane più famose al mondo. Con i suoi 16,6 milioni di followers, Chiara Ferragni è una vera e propria icona di bellezza. Ma la moglie del rapper Fedez ama condividere con i suoi numerosi fan non solo scatti lavorativi, ma anche momenti privati. Come le foto di quando era bambina, che spesso appaiono sui suoi profili social. Poco fa, però, è stata la sua bellissima madre, Marina Di Guardo, a postare una foto ricordo delle sue bambine, Chiara, Francesca e Valentina. Una foto risalente alla prima comunione di Chiara. Un dettaglio del suo look non è passato inosservato. Siete curiosi di sapere quale? Scopriamolo insieme!

Per tutte le ultime news e indiscrezioni su Chiara Ferragni CLICCA QUI

Chiara Ferragni alla sua prima comunione: il suo taglio di capelli colpisce tutti

Chiara Ferragni è una delle donne più amate e seguite nel nostro Paese. La sua bellezza è indiscutibile. E i fan più fedeli sapranno che è una dote di famiglia. Si, perché la mamma della famosa influencer, Marina Di Guardo, non è da meno! E proprio sul suo profilo ufficiale di Instagram, la donna ha postato una foto ricordo con le sue tre bambine. Date un’occhiata:

Una foto risalente al 1996, come scrive Marina nella didascalia. Mamma Ferragni si trova con le sue tre figlie Chiara, Francesca e Valentina in occasione della prima comunione di Chiara. Una Chiara Ferragni con lo stesso visino di oggi, ma avete notato la sua acconciatura? Ebbene, tutti hanno notato questo dettaglio. Abituati a vedere Chiara con la sua lunga chioma, è curioso ammirare il suo tenero caschetto. C’è anche chi, tra i commenti, ha ironizzato così: “Ah ok, allora i tagli brutti li abbiamo avuti tutti da bambini!”. Ma al di là del look, la foto è una prova dello splendido legame che c’è e c’è sempre stato tra le donne di casa Ferragni. “Un orgoglio per una mamma”, come scrive una sua followers.