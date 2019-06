Eliana Michelazzo, nuovo attacco a Pamela Perricciolo: il duro sfogo su Instagram nel cuore della notte contro la sua ex amica.

Il “Pamela Prati Gate” sembra essere alle battute finali. Dopo la confessione della showgirl a Verissimo, sembra ormai chiaro a tutti che il fantomatico Mark Caltagirone non esiste. Quello che non è ancora chiarissimo è chi c’è dietro a tutta questa storia. Chi è la vittima chi il carnefice? Tra le protagoniste assolute della complicata vicenda ci sono le due agenti ex amiche della Prati, Pamela Petricciolo e Eliana Michelazzo. Ed è proprio quest’ultima che, qualche ora fa, nel cuore della notte, si è lasciata andare a un ennesimo sfogo sul suo profilo di Instagram. Scopriamo le sue parole.

Eliana Michelazzo ancora contro Pamela Perricciolo: “Ora ho solo paura”

Eliana Michelazzo è coinvolta nella vicenda del finto matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone. L’ex agente di Pamela Prati, dopo le ultime rivelazioni a Live- Non è la D’Urso, ha voluto dire ancora la sua sulla vicenda che ha sconvolto i media nell’ultimo periodo. L’ha fatto attraverso una Instagram Story, pubblicata nella notte. Un duro sfogo ma soprattutto un chiaro attacco a Donna Pamela, la Petricciolo, che l’avrebbe manipolata durante tutti questi anni.

Un durissimo sfogo, quello della Michelazzo, che nel post in questione parla di se stessa in terza persona. “Eliana ora ha solo paura”, è la frase finale del testo, scritto bianco su nero, che ha pubblicato questa notte. Parole che sottolineano, ancora una volta, come secondo Eliana l’artefice di tutto sia Pamela Petricciolo, quella che lei reputava come una sorella. La donna, durante tutti questi anni, l’avrebbe manipolata a tal punto da gestire la sua vita in ogni ambito. Una situazione che si fa sempre più complicata, e si arricchisce di particolari inquietanti. E voi, da che parte state?